Si sos de Ituzaingó y buscas trabajo, estas son las ofertas

En un contexto donde la búsqueda de empleo exige cada vez más precisión, el mercado laboral de Ituzaingó muestra signos de actividad en sectores clave. Un relevamiento realizado esta semana detectó oportunidades concretas tanto en el sector público como en el privado, con un fuerte repunte en el rubro automotriz, la logística y la salud.



Para los vecinos que buscan reinsertarse en el mercado o cambiar de aire, estas son las coordenadas principales donde apuntar los currículums.

El motor de la zona: Autos y Logística

El corredor de Acceso Oeste y las zonas industriales del distrito lideran la demanda. Las concesionarias locales, históricamente fuertes en la región, han renovado sus planteles de ventas y taller. Firmas como Auto Novo y Baires Rivadavia mantienen búsquedas abiertas para asesores comerciales (perfil venta de planes y 0KM) y puestos técnicos como lavadores y mecánicos. Incluso, la concesionaria Jeep busca cubrir el puesto estratégico de Jefe de Taller.



Paralelamente, el sector logístico requiere mano de obra inmediata. Se destacan pedidos para choferes de semirremolque (con experiencia en caja Eaton Fuller), coordinadores logísticos (Next Global Logistics), soldadores y administrativos

Salud y Educación

El Sanatorio del Oeste, uno de los empleadores privados más grandes de la zona, mantiene activa la búsqueda de enfermeros para piso y unidades pediátricas (UTIP), además de personal administrativo para facturación. Por su parte, en el ámbito educativo, el Colegio Vaneduc ha lanzado una convocatoria para Responsable de Servicios Institucionales.

La Oficina de Empleo: El nexo municipal

Para quienes prefieren la intermediación estatal, la Dirección de Empleo de Ituzaingó continúa funcionando como un puente vital. Desde la oficina ubicada en Av. Brandsen 1142, informaron que se reciben postulaciones de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.



Actualmente, la bolsa de empleo municipal gestiona perfiles variados que van desde administrativos y choferes hasta oficios calificados. "Recomendamos a los vecinos acercarse con DNI y CV impreso, o bien enviarlo digitalmente a nuestro correo oficial", señalan fuentes del área. El mail habilitado es oeintermediacionlaboral@gmail.com.

Agencias y el "boca a boca" digital

Las grandes agencias de recursos humanos con presencia en Zona Oeste (Grupo Gestión, Adecco, Manpower) han volcado sus búsquedas a la web, enfocándose esta semana en operarios de producción y técnicos mecánicos para las fábricas del distrito.



Sin embargo, el fenómeno de la búsqueda laboral se ha trasladado también a las redes sociales. Los comercios gastronómicos de los corredores Santa Rosa y Martín Fierro suelen utilizar grupos de Facebook locales para reclutar mozos y ayudantes de cocina de manera exprés. Los expertos recomiendan filtrar las búsquedas por "Más recientes" para evitar avisos caducados y, en el caso de la gastronomía, la vieja escuela sigue vigente: presentarse espontáneamente antes del mediodía suele ser efectivo.

Comercios Minoristas (Centro y Avenidas)



Local de Decoración "HomeDeco" (Centro):

Puesto: Empacador/a y Atención (Part-time o Full-time según demanda).

Tareas: Recepción de mercadería, control de calidad, empaque para ventas online (e-commerce) y atención al público presencial.

Ubicación: El aviso especifica "Zona Centro de Ituzaingó".

Cómo postularse: La búsqueda la gestiona a menudo la consultora LG Búsquedas Laborales . Te sugiero buscar su perfil en redes o portales como Jooble donde suelen republicar.

Tip: Si ves un local de decoración grande cerca de la plaza o sobre Las Heras/Soler, acercate con CV en mano, ya que coincide con el perfil.





Local de Colchones (Franquicia):



Puesto: Vendedora de salón. Requisitos: Experiencia en ventas de salón y residencia en Zona Oeste (excluyente). Gestión: A través de la agencia Adecco . Buscá en su web la oferta "Vendedora para local de colchones - Ituzaingó".





Agencia de Lotería / Minimarket:



Puesto: Empleada de atención. Dato: Es una búsqueda recurrente en portales de la zona para locales céntricos con alto flujo de gente.



Gastronomía (Lado Sur y Norte)

Lo de Carlitos (Sede Ituzaingó):



Puesto: Camarera (con experiencia). Tareas: Armado de salón, fajinado, toma de pedidos. Ubicación: Generalmente buscan para la sucursal céntrica (esquina Santa Rosa y Lavalleja). Postulación: Podés intentar dejar CV presencialmente en el local en horarios tranquilos (lunes a jueves, 10-11 am o 17-18 pm).





Camarera (con experiencia). El Club Ituzaingó (Lado Sur): Puesto: Ayudante de Cocina. Detalle: El buffet del club suele tener mucho movimiento. Buscan perfil dinámico.



Sector Automotriz (Cercano al centro/vías rápidas)

Aunque no están "en la plaza", son vitales en la zona comercial:

Vendedores de Planes de Ahorro: Para oficinas comerciales de concesionarias que suelen tener sucursales de venta administrativa en el centro o sobre Rivadavia (cerca de la estación). Buscan perfiles jóvenes (18-25 años) con actitud comercial agresiva.

📌 GUÍA RÁPIDA PARA EL POSTULANTE

Si estás buscando trabajo en Ituzaingó, agendá estos datos:





Presencial: Dirección de Empleo, Av. Brandsen 1142.

Dirección de Empleo, Av. Brandsen 1142. Webs de Agencias: Revisar diariamente Bayton y Grupo Gestión (filtrar por Zona Oeste).

Revisar diariamente Bayton y Grupo Gestión (filtrar por Zona Oeste). Rubro Autos: Acercar CV a concesionarias sobre Colectora Acceso Oeste.

Acercar CV a concesionarias sobre Colectora Acceso Oeste. Gastronomía: Recorrida presencial por Santa Rosa de 10:00 a 11:30 hs.