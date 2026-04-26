Se agrava el conflicto en la Secundaria N° 6: mañana habrá una sentada y abrazo al colegio de todos los alumnos y sus familias

La comunidad educativa de la Escuela Media N° 6, ubicada en la calle Peredo 1003, sigue en estado de alerta. Tras una serie de episodios de violencia interna y denuncias contra la conducción del establecimiento, la directora Marian Guil, el Centro de Estudiantes y los cuerpos de delegados convocaron a una "sentada escolar" a partir de las 07:00 hs, mientras que las familias realizarán un "abrazo simbólico" a las 12:30 hs. La medida busca visibilizar una crisis que, según los protagonistas, ha vuelto insostenible la convivencia diaria.



El detonante de la visibilidad mediática fueron recientes amenazas de tiroteo, pero los estudiantes aclaran que el problema es estructural. "Aprovechamos la situación de las amenazas para conseguir visibilidad, porque sino nunca logramos que se nos escuche", explicaron voceros estudiantiles. Las acusaciones apuntan directamente a la Directora de la institución, quien ya cuenta con antecedentes y denuncias previas por métodos de gestión calificados por los padres como propios de un "colegio militar".



Entre los hechos denunciados por los alumnos se detallan castigos colectivos que incluyen la quita de recreos y del desayuno, además de la prohibición del uso de los sanitarios.

Testimonios de un clima de hostilidad

Los relatos de los jóvenes describen un escenario de autoritarismo y falta de derechos básicos dentro del aula. Según manifestaron, la conducción ha tomado medidas arbitrarias como forma de disciplina: "Nos ha dejado sin recreo, sin desayuno, y sin uso del baño a modo de castigo". Asimismo, denuncian una persecución constante hacia el personal docente: "Ha revoleado libros desde el primer piso, hostiga a los docentes hasta el punto de hacerlos llorar enfrente de los alumnos".



La gravedad de los hechos incluye denuncias de violencia física sobre los objetos personales durante procedimientos de control no autorizados. "Requisó las pertenencias de alumnos de manera violenta; rompió un celular y un perfume", aseguraron los estudiantes, quienes también señalaron que se han eliminado del cuaderno de comunicaciones los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC), dejando a la comunidad sin un marco regulatorio claro.

El Centro de Estudiantes encabeza los reclamos

Antecedentes de un conflicto que no cesa

Los antecedentes no son menores, La Ciudad ha documentado previamente pedidos de intervención provincial ante el clima de "represión y hostigamiento". Esta situación ha provocado un constante éxodo de alumnos y docentes que deciden abandonar la institución ante la falta de respuestas de las autoridades distritales. La jornada de mañana se plantea como una acción pacífica, bajo las consignas de "Cuidado, Respeto y Contención".



La convocatoria de las familias enfatiza que el abrazo simbólico no es un acto de confrontación, sino una necesidad de hacer visible una problemática sostenida en el tiempo. "Creemos que es momento de unirnos y hacernos visibles desde un lugar respetuoso pero firme", dicta el comunicado difundido en redes sociales. Se espera que la manifestación de este lunes 27 de abril marque un punto de inflexión para que las autoridades educativas provinciales tomen cartas en el asunto y garanticen la seguridad y el bienestar de los menores.