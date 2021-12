Talleres va por la gloria en Santiago del Estero

Con gol de penal de Diego Valoyes, el conjunto cordobés derrotó a Godoy Cruz por 1 a 0, y por primera vez, se metió en la final de la Copa Argentina, donde definirá el próximo miércoles ante Boca en Santiago del Estero. De yapa se clasificó a la Copa Libertadores 2022.

En el Estadio Juan Gilberto Funes, de la Provincia de San Luis, se enfrentaron por la segunda semifinal del torneo más federal del país, la “T” y el equipo mendocino, en un duelo de dientes apretados.

El encuentro comenzó muy disputado y trabado en el mediocampo, donde ambos conjuntos contaron con chances de peligro, pero la paridad fue total y el marcador no se movió en un desarrollo intenso e igualado.

El juego se tornó de la misma manera en los primeros minutos del segundo tiempo, dado que el Matador consiguió la apertura del marcador, gracias a una contra que terminó con una mano en el área, tras una jugada de Michael Santos. Diego Valoyes cambió penal por gol, no falló y le dio la ventaja parcial del evento.

Tras ponerse en ventaja, los dirigidos por Alexander Medina se acomodaron mejor en la cancha y le cedió el protagonismo al Tomba, que iba en busca del empate con todas sus limitaciones.

El Matador lo aguantó con mucha inteligencia, para que corrieran los minutos finales, hasta que el árbitro Ariel Penel decretó la finalización del partido y el pase por primera vez a la final para Talleres, donde además se metió en la próxima Copa Libertadores 2022.

De esta manera, la “T” cerró un triunfo histórico, donde ahora definirá la Copa Argentina contra Boca Juniors, el próximo miércoles 8 de diciembre a las 21:10 hs en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Será un partido vibrante no apto para cardíacos.