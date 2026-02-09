Tarifazo en el boleto de los colectivos nacionales

El Gobierno presentó formalmente el nuevo cuadro tarifario para el transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional.



El boleto mínimo subirá 31% a partir del 17 de febrero y pasará de los actuales 494,83 pesos a 650 pesos. A eso se le sumará una nueva suba de en torno al 10% dese el 16 de marzo, que llevará el mínimo a un valor de 700 pesos.



Seguirá vigente la tarifa Social, con un descuento del 55% para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El cuadro tarifario que regirá desde el 17 de febrero (Imagen Web)

Los argumentos del Gobierno

“La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa”, expresó la Secretaría de Transporte en un comunicado. Desde el Gobierno argumentan que la nueva suba tiene como objetivo equiparar los costos con los servicios que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires.



Los colectivos que circulan únicamente en CABA aumentaron un 4,8% desde el 1 de febrero y el boleto mínimo pasó a costar $637,43. El mismo aumento tuvieron las líneas que recorren la Provincia de Buenos Aires, con un boleto mínimo de $721,08.



Por su parte, el subte pasó de $1.259 a $1.336 y el Premetro de $440 a $467. En todos los casos los montos corresponde al pago con SUBE registrada.

Las líneas de colectivo afectadas

La medida alcanza a un total de 104 líneas que transitan por más de una jurisdicción. Los colectivos afectados son:



1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.



