Todos podemos cantar: "El Coro de tu barrio" llega a Haedo

Este lunes de 15 a 17 los vecinos y las vecinas de Haedo tendrán la oportunidad de comenzar a formarse en "El Coro de tu barrio", la propuesta cultural del Municipio de Morón que busca acercar la formación coral a los distintos barrios del distrito.





La iniciativa forma parte de la Escuela Coral de Morón, un proyecto que funcionó con talleres en la década del '80 y hoy es rescatado con el objetivo de generar espacios comunitarios de coros en los barrios para fortalecer la educación, la trama social y el desarrollo de una sociedad más tolerante y comprometida con el arte.





Asimismo, otro de los objetivos de la Escuela Coral de Morón es favorecer y ampliar el sostenimiento de los elencos municipales actuales, por lo que quienes se formen en los encuentros de "El Coro de tu barrio" podrán tener la posibilidad de integrar los proyectos corales del Municipio de Morón una vez completada su formación.





Desde su lanzamiento en julio de este año, la Escuela Coral de Morón logró consolidar dos sedes en el oeste: una ubicada en la UGC 12 del Barrio Carlos Gardel y otra en el Jardín N°12 de Morón Centro.





De este modo, el desembarco de la propuesta "El Coro de tu barrio" en Haedo implica la formación de una tercera sede de la Escuela Coral en el distrito. Dicha sede estará ubicada en el Multiespacio Cultural La Antigua Imprenta (Estrada 17, Haedo).





Los encuentros corales en Haedo no requieren experiencia previa de quienes deseen participar y tendrán lugar los días lunes de 15 a 17, a cargo de la profesora Maru de la Rosa.





Para inscribirse y formar parte de "El Coro de tu barrio" en Haedo es necesario ser mayor de 19 años y enviar un mail a escuelacoralmoron@gmail.com con la fotografía del DNI, fecha de nacimiento, dirección de residencia y un contacto.