Trabajo en Ituzaingó: empresas locales buscan personal de salud, administración, seguridad y oficios
Bruno Krasnopolsky
La lista incluye puestos para enfermería, cajas, carnicería, seguridad privada y viverismo. Los requisitos y dónde enviar el CV.
La Municipalidad de Ituzaingó difundió nuevas ofertas de trabajo a través de su Servicio de Intermediación Laboral, con el objetivo de vincular a empresas locales con vecinos y vecinas que se encuentran en búsqueda activa de empleo.
En esta oportunidad, las vacantes apuntan a diversos rubros, incluyendo la salud, administración comercial, seguridad privada y servicios generales.
Carnicero
Para carnicería.
· Género: Masculino.
· Secundario completo.
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Enfermero/a Profesional
Para hogar de adultos mayores.
· Título y matrícula habilitante.
· Experiencia comprobable en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
· Disponibilidad horaria full time.
Cajera Administrativa
Para empresa de servicios.
· Edad: Hasta 30 años.
· Género: Femenino.
· Estudiante de carreras de Cs Económicas.
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Custodia de mercadería en tránsito
Para empresa de seguridad privada.
· Género: Masculino.
· Edad: Hasta 55 años.
· Secundario completo.
· Registro de conducir vigente (excluyente).
· CLU vigente (excluyente).
· Experiencia en puesto similar.
· Residir en Ituzaingó.
Viverista
Para empresa de servicios.
· Estudiante avanzado de carreras afines Tec. Viverismo, Paisajismo, Agronomía, etc..
· Experiencia en puesto similar, en viverismo/jardinería.
· Residir en Ituzaingó.
Quienes deseen postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico oeintermediacionlaboral2@gmail.com (indicando en el asunto el puesto al que se postulan) o presentarlo personalmente en la Dirección de Empleo, ubicada en Fragio 183, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.
Ante cualquier duda o consulta, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 2120-1973 en el mismo horario de atención.