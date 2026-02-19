Trabajo en Ituzaingó: empresas locales buscan personal de salud, administración, seguridad y oficios

La Municipalidad de Ituzaingó difundió nuevas ofertas de trabajo a través de su Servicio de Intermediación Laboral, con el objetivo de vincular a empresas locales con vecinos y vecinas que se encuentran en búsqueda activa de empleo.



En esta oportunidad, las vacantes apuntan a diversos rubros, incluyendo la salud, administración comercial, seguridad privada y servicios generales.



Carnicero

Para carnicería.

· Género: Masculino.

· Secundario completo.

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Enfermero/a Profesional

Para hogar de adultos mayores.

· Título y matrícula habilitante.

· Experiencia comprobable en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.

· Disponibilidad horaria full time.



Cajera Administrativa

Para empresa de servicios.

· Edad: Hasta 30 años.

· Género: Femenino.

· Estudiante de carreras de Cs Económicas.

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Custodia de mercadería en tránsito

Para empresa de seguridad privada.

· Género: Masculino.

· Edad: Hasta 55 años.

· Secundario completo.

· Registro de conducir vigente (excluyente).

· CLU vigente (excluyente).

· Experiencia en puesto similar.

· Residir en Ituzaingó.



Viverista

Para empresa de servicios.

· Estudiante avanzado de carreras afines Tec. Viverismo, Paisajismo, Agronomía, etc..

· Experiencia en puesto similar, en viverismo/jardinería.

· Residir en Ituzaingó.



Quienes deseen postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico oeintermediacionlaboral2@gmail.com (indicando en el asunto el puesto al que se postulan) o presentarlo personalmente en la Dirección de Empleo, ubicada en Fragio 183, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.



Ante cualquier duda o consulta, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 2120-1973 en el mismo horario de atención.