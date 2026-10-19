Tras la eliminación del Plan Remediar, alertan sobre el aumento de casos de ACV, infartos y muerte por diabetes

La reciente decisión del Gobierno Nacional de aplicar una profunda reducción en el listado de fármacos que se entregan a través del histórico Plan Remediar, lo que en la practica es el cierre del programa, ha encendido las alarmas en el ámbito sanitario de la República Argentina. La medida, que impacta de manera directa en los sectores más vulnerables de la población, fue analizada y duramente cuestionada por especialistas médicos que advierten sobre un inminente deterioro en los índices de salud pública.



En una reciente intervención pública, el Dr. Oscar Atienza, reconocido médico y magíster en Salud Pública, desglosó las implicancias de esta resolución oficial. En diálogo con la emisora Radio Altos, el especialista detalló los alcances de un ajuste que, según sus proyecciones, alterará severamente el mapa epidemiológico nacional y la expectativa de vida de los ciudadanos.

El desmantelamiento de una red de contención territorial

El Plan Remediar ha funcionado durante años como la columna vertebral de la asistencia farmacéutica pública, garantizando el acceso a tratamientos esenciales para pacientes sin cobertura de seguridad social. Según los datos aportados por el Dr. Atienza, esta política pública permitía el abastecimiento continuo de aproximadamente 8.000 centros de salud y de atención primaria distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.



Sin embargo, el nuevo rediseño impulsado por el Poder Ejecutivo nacional contempla la eliminación de 128 fármacos del vademécum histórico del programa. De este modo, la oferta terapéutica provista por el Estado Nacional se ha reducido a apenas 6 medicamentos específicos, orientados principalmente al riesgo cardiovascular y metabólico.





Impacto clínico: hipertensión, diabetes e infecciones

La principal preocupación de la comunidad médica radica en la interrupción abrupta de los tratamientos crónicos. El retiro de medicamentos esenciales para el control de la hipertensión arterial, la diabetes y las patologías infecciosas supone un riesgo de descompensación masiva en pacientes que dependen exclusivamente de la asistencia estatal.



Según el análisis del Dr. Atienza, en el área de los antihipertensivos el Gobierno "recortó prácticamente todo", conservando únicamente las drogas de menor prescripción actual. El pronóstico del profesional de la salud es contundente y se apoya en la fisiopatología básica: "La gente si no tiene los fármacos para el manejo de la presión arterial, va a terminar con un accidente cerebrovascular (ACV) o con un infarto".



En la misma línea, el impacto negativo se extiende a otras áreas de tratamiento vital. La exclusión de fármacos para el control glucémico en pacientes diabéticos y la quita de antibióticos de primera línea preanuncian un incremento sostenido en las complicaciones derivadas de enfermedades infecciosas y metabólicas no tratadas. "¿Qué pasa con un hipertenso que deja de tomar los fármacos? Una o dos semanas después va a tener algún evento como ACV o infarto, de eso no hay dudas", remarcó el médico durante la entrevista.

Retroceso en la esperanza de vida: las cifras que alarman

Uno de los datos más críticos aportados por el análisis médico refiere al impacto poblacional a largo plazo. De acuerdo con las estimaciones demográficas y sanitarias presentadas, la República Argentina sufriría una retracción significativa en uno de sus indicadores de desarrollo humano más importantes: la esperanza de vida.



Actualmente, la expectativa de vida promedio en el país se ubica en los 77,5 años. No obstante, el retiro de la asistencia farmacológica preventiva y de mantenimiento en enfermedades crónicas no transmisibles (específicamente las cardiovasculares, que lideran las estadísticas de mortalidad) provocaría una caída de al menos dos puntos porcentuales.





Esperanza de vida actual: 77,5 años.

77,5 años. Esperanza de vida proyectada (tras el recorte): 75 años.





Atienza argumentó que las principales causas de fallecimiento en adultos mayores están directamente ligadas al sistema cardiovascular. "La mayoría de nosotros después de los 55 tiene problemas de presión arterial elevada. Eso es muy frecuente porque vivimos una sociedad bastante estresante y si no tenemos los fármacos que nos ayuden a mitigar eso, la gente va a terminar muriendo más o teniendo consecuencias en mayor cantidad: ACV e infarto", explicó, advirtiendo además que los sobrevivientes de estos episodios vasculares engrosarán las estadísticas de personas con discapacidad, generando una nueva demanda sobre el sistema de salud.



A nivel institucional, el Gobierno ha publicado recientemente en el Boletín Oficial la Resolución 1445/2026, mediante la cual se crea el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030. Sin embargo, desde el sector sanitario advierten que la estructuración de este nuevo programa no compensa en el corto plazo el vacío asistencial generado por la quita de los 128 medicamentos de entrega inmediata, calificando el escenario de "caótico".



La controversia en torno a la reformulación del Plan Remediar recién comienza. Mientras los gobiernos provinciales evalúan cómo enfrentar el impacto financiero y los centros de salud reordenan sus limitados inventarios, la advertencia de los profesionales de la salud se mantiene firme: cuando los números de la economía buscan cerrarse a través de recortes en el área de salud pública, el costo final no se mide en pesos, sino en vidas humanas.

¿