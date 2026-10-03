Trasladaron a 'Pity' Álvarez a una clínica psiquiátrica de Castelar

El músico Cristian "Pity" Álvarez fue trasladado a la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, donde permanecerá internado para recibir tratamiento especializado. La medida se dispuso a la espera de pericias que determinarán si está en condiciones de afrontar el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.



Según precisó el abogado Sebastián Queijeiro Álvarez permanecerá allí bajo la modalidad de ""internación forzosa"" mientras dure el proceso de estudios médicos requeridos por la Justicia.

Evaluaciones médicas clave y el futuro del juicio

El próximo lunes se realizará un estudio interdisciplinario con un psiquiatra y un psicólogo del Cuerpo Médico Forense, junto a los peritos de la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego. La Fiscalía y la querella desistieron de proponer peritos de parte.



El informe médico será elevado al TOC N°29, tribunal que resolvió suspender el debate que ya registraba la declaración de 27 testigos. Las conclusiones definirán si el juicio oral se reanuda o si los jueces disponen un temperamento distinto sobre la situación procesal del imputado.



En declaraciones a Infobae, Sebastián Queijeiro criticó las contradicciones entre las evaluaciones civiles y penales sobre la salud del músico: ""No puede haber una diferencia tan abismal"", remarcó. Además, junto al letrado Javier Baños, evalúan iniciar acciones contra los peritos previos del Cuerpo Médico Forense y profesionales del Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, cuestionó: ""Jamás reportaron un cuadro de abstinencia"".

Episodio de crisis en la previa al traslado

El traslado a Castelar se resolvió tras una crisis sufrida por el músico el último lunes en el Hospital Tornú, cuando intentaron conectarlo por Zoom para presenciar el juicio. Fuentes sanitarias indicaron a Infobae que se trató de un cuadro complejo que requirió la intervención de al menos cinco personas para contenerlo.



El secretario del TOC N°29, Ezequiel Bauman, relató que el imputado se encontraba descalzo y a los gritos, lo que obligó a requerir la presencia de una guardia psiquiátrica y un oficial policial.