Tres museos imperdibles para redescubrir la identidad de zona oeste

Muchas veces buscamos planes lejanos para el fin de semana sin darnos cuenta de que la historia grande de la cultura local se escribió en nuestras propias veredas. En este sentido, es necesario destacar la existencia de un fervor por el redescubrimiento de la historia y el patrimonio local, recuperando espacios que no solo guardan objetos, sino que cuentan el quienes somos.



Es así como, en caso de estar buscando un plan diferente que mezcle la historia, el arte y hasta un poco de nostalgia, les presentamos tres imperdibles museos para recorrer en zona oeste: Museo Histórico Municipal de Ituzaingó, Museo Florencio Molina Campos y la Casa Museo "María Elena Walsh".

El museo que guarda la memoria del pueblo de Ituzaingó





En el corazón del distrito, específicamente en Olazábal 855, se erige un espacio que funciona como el guardián de la identidad ituzainguense. Este mismo, inaugurado hace una década, no es un depósito de elementos antiguos o viejas fotografías, sino un centro cultural dinámico abierto a la comunidad.





El Museo Histórico Municipal de Ituzaingó -en 2024, con motivo por la celebración de sus primeros diez años de funcionamiento- dio un salto de calidad con la incorporación de un Archivo Documental (físico y digital). Dicho espacio cuenta, además, con una muestra permanente -que narra la evolución del partido a través de objetos y fotos donadas por los propios vecinos- que se encuentra disponible de lunes a sábados, de 10:00 a 17:00hs, para quien desee acercarse al museo.

Un espacio para rendir homenaje a Molina Campos en el partido de Moreno





La reapertura del Museo Florencio Molina Campos en junio de 2024 fue, sin dudas, una de las noticias culturales de más relevancia en la región. Tras permanecer cerrado durante 18 años, el espacio recuperó su brillo gracias a una gestión conjunta que logró rescatar invaluables objetos y obras que se encontraban dispersas.



Este museo protege el legado del artista que mejor supo retratar, con humor y una técnica impecable (témpera y acuarela), la vida del gaucho y el campo argentino. Hoy en día, los vecinos de Moreno y de todo el oeste pueden disfrutar de estas piezas originales en el lugar que fueron creadas para protegerlas.





Es importante recordar que las personas que deseen conocer el Museo Florencio Molina Campos (Molina Campos 364, Moreno) -espacio que alberga obras originales recuperadas- pueden hacerlo, de 16:00 a 20:00hs, de jueves a domingos. Un dato a tener en cuenta es que tanto los viernes como los domingos, a partir de las 17:30hs, se realizan visitas guiadas.

Casa Museo "María Elena Walsh", el hogar de la infancia de la escritora moronense





En el partido de Morón, la Casa Museo "María Elena Walsh" ofrece una experiencia totalmente distinta. No es un museo para "mirar y no tocar", sino un centro cultural lúdico e interactivo emplazado en la vivienda donde la icónica escritora vivió hasta los trece años.



Esta casona, recuperada por el Municipio de Morón en conjunto con el ex Ministerio de Cultura de la Nación, abrió sus puertas a mediados de 2023 con la premisa de jugar y emocionarse con las diferentes muestras que se encuentran dentro. Desde la habitación de María Elena Walsh hasta el patio con el jacarandá y el baño de Manuelita, cada rincón está pensado para honrar su legado de forma sensorial.





Durante el mes de enero este espacio, ubicado en 3 de Febrero 547 (Villa Sarmiento, Morón), permanecerá cerrado por el receso de verano. Igualmente, el mismo anunció que abrirá sus puertas en febrero para recibir tanto a grande como a chicos.