Triunfazo y punta del León

Con goles de Alcides Miranda Moreira y Josué Salvadores, Ituzaingó venció a Lugano por 2 a 0 y quedó como único líder del Torneo Apertura. La próxima fecha irá a Campana.



En una tarde noche calurosa, en el Oeste del Gran Buenos Aires, se disputó la fecha 4 del Campeonato de la Primera C, entre el Verde y el elenco “Naranja”, en un duelo difícil que se le presentó a Ituzaingó, pero lo pudo sacar adelante.



El primer tiempo fue muy intenso por parte de ambos equipos, Lugano generó varias situaciones, al igual que el Verde, donde el primer remate fue de Giovanni Centurión que pasó muy cerca del palo, y un disparo de zurda por parte de Jonathan Maza, que se fue desviado.



Sin embargo, en la primera media hora de juego, la visita se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Brian Maciel por agresión.



Sobre el cierre de la etapa inicial, Ituzaingó aprovechó el hombre de más y llegó al gol a través de Alcides Miranda Moreira, luego de un buen centro de Giovanni Centurión.



Párrafo aparte para el delantero que llegó a los 50 goles con la camiseta verdolaga, y es el máximo goleador vigente del fútbol argentino con 231 gritos.

En la parte complementaria, el Verde salió decidido a aguantar la ventaja parcial y de a poco, sentenciar el partido. No obstante, Lugano, con diez hombres, lo arrinconó al Verde con varias llegadas al área.



Los dirigidos por Matías De Cicco movieron el banco de suplentes para refrescar el mediocampo, teniendo en cuenta, el desgaste que hicieron los jugadores en Berazategui, en el Norman Lee.



Y de tanto insistir, cuando el encuentro se moría, un buen contrataque letal de Rodrigo Soria, habilitó a Josué Salvadores, y decretó el 2-0 definitivo para el elenco ituzainguense.



De esta manera, Ituzaingó, a puro sufrimiento, sumó su tercera victoria consecutiva en la Zona A del Torneo Apertura y con nueve unidades, quedó como único puntero del Campeonato, hasta que jueguen J.J.Urquiza vs Leandro N.Alem, esta tarde a las 15:30 hs.



La próxima fecha, el Verde enfrentará a Puerto Nuevo, en Campana, el sábado que viene a las 15:30 hs, buscando otro triunfo para seguir bien arriba en la Primera C.

SE VIENE UN NUEVO ANIVERSARIO DE ITUZAINGÓ



Este martes a las 20:30 hs, se festejará los 113 años del Club Atlético Ituzaingó en la Ciudad Deportiva, ubicado en Av. Blas Parera 1251.

Habrá bandas en vivo, buffet económico, sorteos y muchas sorpresas más. La entrada costará $2000 y se venderán en la puerta del Predio.