Trova y sentimiento en el oeste: Axel Milanés regresa a Ituzaingó

La agenda cultural de zona oeste vuelve a tener brillo internacional este fin de semana: Axel Milanés, el reconocido trovador cubano, eligió una vez más las calles de Ituzaingó para reencontrarse con su público. La cita será este sábado 7 de febrero, a partir de las 21:00hs, en el espacio cultural ubicado en Cnel. Brandsen 517.



No es la primera vez que la voz de Milanés resuena en suelo ituzainguense. El vínculo del artista con Argentina es profundo -vivió en el país durante 15 años- y nuestra zona se ha convertido en una parada obligada en sus recorridos. De hecho, fue aquí donde inauguró su gira "La puerta de volver" en 2022, regresando también en 2023 y 2024, consolidando una relación especial con los vecinos que disfrutan de la música de este artista.





La propuesta para este sábado es clara: guitarra en mano y la sensibilidad a flor de piel. El repertorio promete un recorrido por canciones de su autoría y obras de compatriotas suyos. Sus letras suelen pintar paisajes de su isla natal, amores, amistades y recuerdos, siempre reivindicando la figura clásica del trovador que celebra el encuentro.



Con una sólida trayectoria independiente, Milanés recorrerá temas de sus discos emblemáticos. Durante el show se repasarán éxitos de "Fe de Nacimiento" (2003), "Viviendo de Invitarme" (2004) y "Buscando Luz" (2007).



Para quienes deseen acercarse a disfrutar de la velada, es importante recordar que el show comenzará a las 21:00hs y el ingreso se encontrará sujeto a la capacidad del lugar. Ante cualquier duda, se recomienda enviar un mensaje al 11-6308-4146 y asegurarse por ese medio un lugar en el show.