Turismo bonaerense: más escapadas cortas y menor consumo marcan la tendencia provincial

El turismo en la Provincia de Buenos Aires atraviesa una transformación en sus pautas de consumo. Aunque los desplazamientos continúan movilizando a millones de personas, el volumen de visitantes ya no se traduce en el mismo nivel de actividad económica. Según un estudio del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), la tendencia actual muestra estadías más cortas, un menor gasto por persona y marcadas diferencias de facturación según la región.



Durante la temporada 2026, la Provincia registró 8,2 millones de turistas, cifra que representa una baja del 1,2% respecto al período anterior. A su vez, los datos oficiales marcaron una caída del 25,4% en el consumo y una retracción del 28% en el rubro turismo. La actividad representa cerca del 5,2% del producto provincial, involucra a 130.000 puestos de trabajo y abarca unas 11.000 empresas turísticas. Al respecto, Pedro Perrotta, presidente del ODE, remarcó: ""La discusión turística ya no puede quedarse en cuántos visitantes llegan. Hay que mirar cuántas noches permanecen, cuánto consumen y qué efecto real tiene ese movimiento sobre el comercio, la gastronomía y el empleo local"".

Menos noches y menor gasto en la Costa y el interior

El relevamiento destaca que los altos niveles de ocupación pueden convivir con una retracción en el gasto comercial. En Mar del Plata, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se recibieron 3.141.472 visitantes (-3,7%), con una ocupación promedio del 50,7% y un descenso del consumo cercano al 20% en gastronomía. En Villa Gesell, enero cerró con 74% de ocupación y 750.000 turistas, pero el municipio reportó un nivel de ventas un 26% menor. Situaciones similares de baja en el gasto afectaron a Mar Chiquita, General Alvarado (Miramar) y Monte Hermoso.



Por su parte, el Partido de La Costa superó 1,3 millones de visitantes en enero con 72% de ocupación promedio, mientras que Pinamar sostuvo registros elevados en localidades como Cariló (90%), Valeria del Mar (88%) y Ostende (87%). En tanto, Necochea mostró una mejora puntual hacia el cierre de la temporada.

Escapadas breves y nuevos patrones de viajes

El comportamiento de los viajeros mutó hacia estadías más acotadas y destinos de cercanía. En Tandil, la Semana Santa de 2026 alcanzó 100% de ocupación pero con alta rotación, mientras que la Encuesta de Ocupación Hotelera evidenció una baja en los viajeros alojados al pasar de 154.616 en 2023 a 131.304 en 2024. En La Plata, la actividad turística retrocedió 2,5% interanual en el segundo trimestre de 2026, según datos elaborados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la Cámara de Turismo Regional La Plata.



El informe, detallado originalmente por Hurlingham al Día, señala también la importancia de grandes eventos en municipios como Balcarce, Azul u Olavarría, el comportamiento del turismo de invierno medido por CAME, y el avance del alquiler temporario a través de la…