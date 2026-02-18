Turismo Rural: El fenómeno de "Lo de Elvira" que revoluciona el Oeste bonaerense

El turismo rural en la provincia de Buenos Aires ha dejado de ser un plan alternativo para consolidarse como la opción número uno de las familias. En este mapa de escapadas, Marcos Paz brilla con luz propia gracias a "Lo de Elvira", un refugio que combina la rusticidad del campo con todas las comodidades necesarias para un día de descanso absoluto.



A tan solo 60 km de la Capital Federal, este predio de 12 hectáreas en estado natural no solo atrae por su paisaje, sino por una propuesta que permite a los visitantes ser dueños de su tiempo: desde hacer un asado en familia hasta disfrutar de una pileta impecable o caminar entre animales de granja que circulan libremente, como el ya famoso burro que se lleva todas las selfies.





La voz de los visitantes: Un destino con "Sello de Aprobación"

En la era digital, la reputación lo es todo, y "Lo de Elvira" lo sabe. Al indagar en las plataformas de reseñas y redes sociales, el establecimiento mantiene un alto puntaje (promediando las 4.5 estrellas), destacándose principalmente por la limpieza de sus instalaciones y la hospitalidad de sus dueños.



Los comentarios de quienes ya pasaron por allí reflejan el espíritu del lugar:



"Un lugar soñado para ir con chicos. Los animales son súper mansos y la pileta es enorme y muy limpia. Lo mejor es que podés llevar de todo y te sentís como en tu propia casa de campo", comenta Marina, quien visitó el predio en enero.



"Fuimos en el 322 (parada Escuela Agraria) y es súper accesible. Es un ambiente muy familiar, tranquilo y, lo más importante para nosotros, pudimos ir con nuestro perro", destaca otro visitante en Google Maps.



"La atención de los dueños es lo que marca la diferencia. Están en todos los detalles para que no te falte nada para el asado", añade Jorge, un habitué de los fines de semana.

Desconexión real y accesibilidad

La propuesta es tan sencilla como efectiva: desconexión. En un mundo hiperconectado, "Lo de Elvira" invita a dejar el celular de lado (salvo para las fotos) y conectar con los sentidos. Se permite llevar bicicletas, paletas y cualquier elemento de recreación, reafirmando su perfil Pet-Friendly.



Además, su ubicación estratégica permite llegar fácilmente tanto en auto particular como en transporte público, lo que democratiza el acceso a la naturaleza para todos los presupuestos.

Recomendación para el viajero

Debido a su creciente popularidad y para preservar la tranquilidad de los visitantes, el lugar trabaja con cupos limitados. La temporada de verano está en su punto máximo y los fines de semana suelen completarse con antelación.



Información Útil: