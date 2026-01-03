Udaondo: detuvieron a los ladrones que le robaron la camioneta a una jubilada en el "Argenchino"

Dos delincuentes acusados de asaltar violentamente a una jubilada en el estacionamiento de un supermercado de Ituzaingó fueron detenidos en las últimas horas. Tras arrojar a la mujer al piso para robarle la camioneta, los ladrones se exhibieron en redes sociales con la misma ropa que usaron en el golpe, un descuido que permitió a la justicia rastrearlos hasta Hurlingham.



El hecho que desencadenó la investigación ocurrió la noche del pasado 17 de noviembre, puntualmente a las 20:53, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del supermercado "Argenchino", ubicado en la Avenida Martín Fierro y De La Tradición.



En las imágenes se observa el momento exacto en que la víctima, una jubilada de 70 años, es abordada junto a su Fiat Strada gris. La secuencia expone la violencia de la banda: uno de los asaltantes, que vestía un buzo blanco, forcejea con la mujer y la arroja al suelo antes de tomar el volante.



El video también confirma el rol del auto de apoyo. Un Toyota Yaris blanco aguarda en la calle mientras se comete el asalto y luego encabeza la fuga en caravana junto al vehículo robado.

La investigación y las caídas

A partir de este material, la DDI Morón y la UFI N° 2 de Ituzaingó iniciaron el análisis forense de las imágenes del centro de monitoreo municipal.



Mediante un patrullaje digital, los detectives lograron cotejar la ropa de los asaltantes con fotos subidas por los sospechosos a sus propias redes sociales.



Con esa evidencia, la justicia ordenó los allanamientos concretados este viernes en Hurlingham. En los operativos de las calles Adrián Luna, Granada y Jaguel, cayó un joven de 19 años y fue aprehendido un menor de 17.



La policía secuestró en los domicilios las mismas prendas usadas en el asalto, cerrando el círculo sobre los acusados. Un tercer cómplice continúa prófugo.