Un bombero herido tras explosión en Ituzaingó

El siniestro tuvo lugar hoy martes, momento en que la habitual tranquilidad del complejo habitacional Procrear en Villa Udaondo se vio bruscamente alterada. Según los registros audiovisuales captados por los propios vecinos desde los edificios aledaños, el vehículo se encontraba envuelto en llamas en plena vía pública. Ante la densa columna de humo negro, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ituzaingó arribó rápidamente para contener el fuego que amenazaba la seguridad del área.



Mientras el personal especializado desplegaba el operativo de rigor y aseguraba el perímetro, el fuego afectó severamente la estructura trasera del rodado. De manera intempestiva, el equipo de gas no resistió las extremas temperaturas y detonó, generando una potente onda expansiva que quedó registrada en video y causó pánico entre los testigos presenciales.

"Al momento del estallido, un fragmento del cilindro de GNC alcanzó a un bombero produciéndole heridas leves", detallaron fuentes del operativo.

El saldo del incidente y el peligro del GNC

Afortunadamente, y a pesar de lo espectacular de la explosión, la tragedia no pasó a mayores. Desde la central de emergencias confirmaron que el efectivo lesionado fue trasladado de inmediato de regreso a la base operativa. Una vez en el cuartel central, fue atendido por personal médico que constató lesiones de carácter superficial. "Gracias a Dios, nada grave", remarcaron las autoridades, llevando un mensaje de alivio a la comunidad y a la familia del rescatista tras la gran conmoción inicial.



Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es fundamental analizar los datos técnicos. Un tubo de GNC estándar almacena gas a una presión aproximada de 200 bares. Cuando un vehículo sufre un incendio generalizado, las válvulas de seguridad deberían derretirse y liberar el gas de forma controlada como una llamarada. Sin embargo, si el fuego debilita el metal del cilindro antes de que la válvula logre liberar toda la presión, se produce una falla catastrófica del recipiente. Según datos de siniestralidad, aunque las explosiones de cilindros de GNC homologados son estadísticamente inusuales (representando menos del 1% de los incendios vehiculares), cuando ocurren, la fuerza mecánica de la metralla es altamente destructiva.



