Un compromiso con el barrio: vuelve el Eco-Canje a Ituzaingó

En Ituzaingó, el sentido de comunidad se construye con pequeñas acciones que terminan transformando el paisaje urbano. El próximo sábado 28 de marzo, a partir de las 10:00 hs, la cita obligada es en la emblemática Plaza San Martín, ubicada en la intersección de las calles 24 de Octubre y Mariano Acosta.





Bajo el lema "¡Reciclá y sumá verde!", el municipio lanza una nueva jornada de #EcoCanje, una iniciativa que busca incentivar la separación de residuos en origen y, al mismo tiempo, fomentar la reforestación de nuestras veredas con especies que pertenecen a nuestra tierra.





La dinámica es simple, pero requiere de tu organización previa. El objetivo es que lleves aquellos materiales que solemos acumular en casa y que tienen una segunda vida útil. Podés acercar: papel y cartón (siempre secos y limpios); vidrio (botellas y frascos enteros); metales (latas de conservas o de bebidas); y plásticos (botellas PET, envases de limpieza, etc.).

A cambio de tu compromiso con el reciclaje, te vas a llevar un árbol nativo. ¿Por qué nativo? Porque son los que mejor se adaptan a nuestro clima, requieren menos mantenimiento y son el refugio ideal para la fauna local, como nuestras aves y mariposas.





Si hay algo que aprendimos de las ediciones anteriores es que los vecinos de Ituzaingó se prenden fuego con estas propuestas. Por eso, los cupos son limitados. No basta con aparecerse ese día con la bolsa; tenés que asegurar tu ejemplar de antemano.





La inscripción previa es obligatoria. Podés encontrar el formulario en la web oficial miituzaingo.gov.ar o estar atento a los enlaces en las historias de las redes sociales del municipio. Cuidar el medio ambiente es una tarea colectiva, y qué mejor que hacerlo en el corazón de nuestro distrito.