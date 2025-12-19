"Un coso de Navidad": El movimiento literario del oeste Te Caigo en Cuero cerrará el año en Morón

Este viernes 19 de diciembre a las 20, el movimiento literario del oeste “Te Caigo en Cuero” realizará una actividad poética y musical para festejar la Navidad cerrar el 2025 en el espacio Hudba de Morón (Santa Fe 567).





La propuesta, titulada “Un coso de Navidad” comprenderá una velada con presentaciones musicales y poesía en vivo y tendrá como fin la recaudación de alimentos dulces para realizar una mesa de fin de año en los comedores y merenderos de la zona.





El grupo cultural “Te caigo en cuero” está compuesto por docentes, actores, actrices, escritorxs, lectores, estudiantes y otrxs artistas y trabajadores de la palabra con el compromiso de defender la literatura, una pieza fundamental de nuestra cultura e identidad.





“Desde la escritura y publicación en redes, pasando por la participación en publicaciones digitales y revistas en formato físico hasta fanzines. Hemos realizado varietés en diferentes centros culturales del conurbano y participado de actividades culturales varias llevando siempre la palabra como bandera. Y con ella resistimos”, afirmaron desde el espacio literario.





Dentro de las poetas que se presentarán este fin de semana en el evento de Te Caigo en Cuero, se encuentran Nina Ferrari, Ximena Gómez y Po Shitsa. Además, la jornada cultural contará con la participación de Juan Buho, quien estará a cargo de la musicalización en vivo.





El evento de "Te caigo en cuero" corresponde a la cuarta edición de la propuesta titulada "El coso literario". Entre los y las poetas que han participado en las distintas realizaciones de la iniciativa, se destacan Gilda Olle, Belén Torras, Lala Narradora, Pau Fiorentino, Claudia Stella. Ignacio Molina, Dolores Reyes, Lauri Fernández, Vera Schmidt, Lula Cameron, Daniela Sánchez, entre otros/as.





Para participar de la última edición del año del evento de "Te caigo en cuero" titulado "Un coso de Navidad", la cita es este viernes 19 de diciembre a las 20 en el espacio Hudba de Morón (Santa Fe 567). La entrada es libre y gratuita y solo se pide una colaboración con la donación de algo dulce (turrón, garrapiñadas, pan dulce, etc.) para armar una mesa de fin de año en los comedores y merenderos de Morón.