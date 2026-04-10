La Justicia investiga un criminal juego de Roles en el caso de Maitena Garófalo

La búsqueda desesperada de Maitena Garofalo, la adolescente de 14 años que desapareció el pasado miércoles tras salir hacia su escuela en Merlo, culminó ayer con un desenlace trágico. Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor, quien fue encontrada ahorcada en la localidad bonaerense de General Las Heras, luego de que el rastro de su tarjeta SUBE alertara a los investigadores sobre su paradero final.



El hecho comenzó el miércoles a las 7:10, cuando Maitena Luz Rojas Garófalo llegó a la Escuela de Educación Secundaria N°16 en Merlo acompañada por su hermana mayor. Tras utilizar una excusa para alejarse de la puerta del establecimiento, la menor no ingresó a clase y se perdió su rastro. Según los registros de las cámaras de seguridad municipales, fue captada caminando sola por las calles Bicentenario y Perú, y posteriormente a las 9:00 en la estación Kilómetro 34,5 del ferrocarril Sarmiento.



La principal hipótesis de los investigadores apunta a que la joven se trasladó hacia Las Heras, ya sea mediante el tren o un colectivo interurbano. En ese destino, fue hallada ahorcada en un árbol, en un escenario que inicialmente podría sugerir un suicidio, aunque el contexto digital del caso ha abierto líneas de investigación mucho más complejas. Comenzó a trascender por estas horas que Maitena se habría involucrado en un juego de roles que resultó trágico y criminal para ella

Cibercrimen y un plan premeditado

El hallazgo de la joven coincidió con una movilización en la plaza Néstor Kirchner de Merlo, donde familiares y amigos exigían su aparición con vida. Minutos antes de confirmarse el deceso, Noelia, allegada a la familia, reveló detalles escalofriantes sobre la planificación de Maitena:



"Ella dejó en su casa su celular con la clave y nueve cartas de despedida destinadas a sus seres queridos. Investiguen, porque ella tenía todo planeado", afirmó la mujer en diálogo con medios nacionales.



Fuentes policiales confirmaron un hallazgo que refuerza la teoría de la premeditación: la menor dejó programados correos electrónicos para los próximos tres años con mensajes de "feliz cumpleaños" dirigidos a su madre, Gabriela.

La pista del hostigamiento digital

La investigación ha dado un giro hacia el ámbito virtual. Tras peritar la computadora personal de la víctima, se descubrieron conversaciones antiguas con dos personas de nacionalidad paraguaya. Según los testimonios recolectados, estos individuos la hostigaban y la inducían al suicidio.



Ante este escenario, la Fiscalía ha convocado a la División de Cibercrimen. Se sospecha que Maitena pudo haber sido víctima de un "juego de roles en red", una modalidad que captura la voluntad de adolescentes vulnerables a través de desafíos extremos en plataformas digitales.

Cronología del hallazgo

Miércoles 07:10: Última vez que su familia la ve en la puerta del colegio EES N°16.



Última vez que su familia la ve en la puerta del colegio EES N°16.

Miércoles 09:15: Posible abordaje del tren Sarmiento hacia Las Heras.





Posible abordaje del tren Sarmiento hacia Las Heras. Jueves 12:00: Localización del cuerpo en un descampado tras intensos rastrillajes.



La Justicia continúa trabajando en el lugar del hallazgo mientras se espera el resultado de la autopsia para confirmar de manera oficial las causas de la muerte y el grado de participación de terceros a través de medios digitales.