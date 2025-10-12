Un domingo entre nubes y chaparrones en zona oeste: ¿cómo estará la semana?

El informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional ha anticipado que, a lo largo de este domingo 12 de octubre, la jornada se presentará intestable con la probabilidad de chaparrones a lo largo del día. A su vez, se ha indicado que la temperatura -en localidades como Morón, Ituzaingó y Hurlingham, por nombrar algunas- oscilará entre los 14 y los 18 grados.



La probabilidad de precipitaciones para este domingo es del 40%, con vientos que estarán soplando entre los 23 y 31 kilómetros por hora. Estos últimos podrían llegar a alcanzar ráfagas de 59 kilómetros por hora con un marcado descenso de la temperatura llegando a la noche.

En cuanto al pronóstico correspondiente para esta semana, resulta interesante señalar que persistirá la presencia de nubosidad en el cielo pero con un aumento de la temperatura, la cual subirá con el correr de los siguientes días. Este es el caso del lunes 13 de octubre, en donde la probabilidad de lluvias será apenas del 10% y la temperaturá oscilará entre los 13 y los 24 grados.



Esta tendencia se mantendrá el martes 14 de octubre, en donde directamente ya no se registran indicios de lluvias o tormentas. La temperatura se mantendrá igual -en un umbral que va desde los 13 hasta los 23 grados- que el día anterior, pero sin la presencia de ráfagas de vientos.



Tanto el miércoles 15 como el jueves 16 de octubre, se registrará un aumento en la temperatura con mínimas de 17 y máximas de 27 grados. Dicho esto, el Servicio Meteorológico Nacional ha indicado que en la zona oeste del AMBA el cielo se presentará nublado pero sin probabilidades de lluvias.