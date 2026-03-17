Un influencer destacó que “los verdaderos sandwiches de miga” están en Ituzaingó

En el ecosistema gastronómico de Ituzaingó, las noticias vuelan tan rápido como el aroma a café recién hecho por las mañanas. Sin embargo, hace apenas unas horas, el termómetro digital de la zona oeste explotó. El motivo no fue una apertura rimbombante ni una cadena multinacional, sino un secreto a voces que los vecinos defienden con orgullo: Valentina Dolci e Panini.





La chispa que encendió la mecha fue el último video de GrVlogss, la reconocida pareja de influencers que recorre Buenos Aires tras la pista de comida abundante, rica y a buen precio. "La produ" Belén y su compañero no anduvieron con vueltas y sentenciaron lo que muchos ya sospechábamos: en Ituzaingó se sirve un sándwich de miga que juega, literalmente, en otra liga.





Ubicados en Paulino Rojas 441, a pocas cuadras del centro, Valentina se presenta bajo un lema ambicioso: "Los verdaderos sándwiches de miga". Para el paladar exigente del vecino de zona oeste, esta es una declaración de guerra, pero los chicos de GrVlogss lo confirmaron con pruebas contundentes.

¿Qué es lo que los hace tan especiales? La respuesta está en la estructura. No estamos hablando de esos sándwiches genéricos de vitrina. Aquí, el pan de miga destaca por una textura aireada pero firme, capaz de sostener rellenos que, según se ve en las imágenes, desbordan por los costados. La frescura es el denominador común; se nota el uso de materia prima premium que marca la diferencia entre un tentempié al paso y una experiencia religiosa para el fanático de la fiambrería.





Pero no todo es jamón y queso (o sus versiones gourmet que son furor). La visita de los vlogs dejó claro que la propuesta es integral. Para los que buscan el equilibrio, la cafetería ofrece opciones dulces que son el cierre perfecto para una tarde de merienda. Acompañados por un buen mate o un café de especialidad, estos "dolci" terminan de redondear una carta que invita a quedarse.





Lo mejor de todo es la accesibilidad. En un contexto donde salir a comer parece un lujo de pocos, que referentes del "bueno, bonito y barato" pongan el sello de aprobación en Valentina es una excelente noticia para el bolsillo de los ituzainguenses. En su video, detallan precios que desafían la inflación actual, demostrando que la calidad artesanal no siempre es sinónimo de precios prohibitivos.