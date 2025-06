Un influencer gastronómico admitió que el paraíso de los sánguches de miga está en Ituzaingó

Ituzaingó volvió a estar en boca de todos y esta vez, por una de sus joyitas gastronómicas. Hace apenas unas horas, los populares influencers @losgordosmerienda sorprendieron a sus miles de seguidores con una visita inesperada a Valentina Dolci & Panini, una panadería artesanal ubicada en Paulino Rojas 441, que se está ganando el corazón (y el apetito) de todo el conurbano gracias a sus inolvidables sánguches de miga.





“Este lugar es el paraíso de los sánguches de miga”, afirmaron en su reseña, y no exageraban. Valentina no solo se especializa en estas delicias clásicas de la mesa argentina, sino que las reinventa con combinaciones únicas, ingredientes frescos y una dedicación artesanal difícil de encontrar hoy en día.





El local, que acaba de cumplir su primer aniversario, abre todos los días de 8 a 20 hs y ofrece mucho más que sánguches. En sus vitrinas se pueden encontrar focaccias, prepizzas de masa madre, muffins, croissants rellenos y una gran variedad de masas secas, todo elaborado con recetas propias y productos de primera calidad. Sin embargo, son los sánguches de miga los que se roban todas las miradas (y los likes): comunes, especiales (como el de ananá con palmitos o mortadela con pistachos), premium (como el de huevo y pollo o rúcula con queso crema) o súper premium (como el de guacamole o atún con huevo).

La variedad es enorme, y según los influencers, el sánguche de huevo y el de guacamole son imperdibles. “Recomendadísimo”, dijeron en sus historias, mientras mostraban los productos y el ambiente relajado del local.





Aunque la propuesta está pensada principalmente para take away, Valentina cuenta con un pequeño espacio al aire libre para sentarse a disfrutar de un café o comer algo tranquilo, ideal para quienes no pueden esperar a llegar a casa. En días fríos, hasta podés pedir una mantita polar para quedarte un rato más.





El fenómeno Valentina crece a paso firme: empezó como un emprendimiento familiar con foco en la calidad artesanal y se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del oeste, hasta ahora. La visita de @losgordosmerienda no solo puso a Valentina en el radar de los foodies, sino que reafirma lo que muchos vecinos ya sabían: en Ituzaingó hay talento, sabor y una cultura gastronómica que merece ser celebrada.