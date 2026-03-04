Una pizzería de Ituzaingó cumple 27 años y ofrece pizzas a $2.700 pesos

En el corazón del conurbano bonaerense, los comercios de barrio son mucho más que un punto de venta: son espacios de encuentro, memoria colectiva y pertenencia. En cada panadería que abre sus puertas al amanecer, en cada ferretería con años de historia, y en cada restaurante que se mantiene fiel a sus sabores, late una parte de la identidad local. Ituzaingó no es la excepción, y hoy una noticia gastronómica ha puesto a vibrar a toda la comunidad.





Hace tan solo unas horas, una reconocida pizzería de nuestra localidad lanzó una promoción que conmocionó a toda la atmósfera digital. Se trata de La Vanguardia, que anunció una increíble oferta para festejar sus casi tres décadas de vida: el establecimiento confirmó que el próximo 31 de marzo tirarán la casa por la ventana.





"El 31 de marzo cumplimos 27 años y lo festejamos en el barrio con el barrio", expresaron sus dueños con la calidez que los caracteriza. La propuesta es tan contundente como una de sus pizzas: 270 muzzas a solo $2.700 pesos. La iniciativa fue comunicada a través de sus redes sociales y generó un entusiasmo inmediato entre l@s vecin@s, quienes ya están atentos al anuncio de la venta de los vouchers anticipados para no quedarse afuera de esta celebración única.

Ubicada en Avenida Brandsen 2105, esta pizzería con más de dos décadas de trayectoria ha sabido ganarse un lugar en el podio de los afectos locales. L@s vecin@s los conocen por su nombre, comparten anécdotas y muchos han crecido junto a ellos. La Vanguardia no es solo una pizzería; es el lugar donde muchas familias celebraron cumpleaños, donde se pidió la primera muzza después de un partido de fútbol, o donde más de uno pasó a buscar la cena un domingo por la noche. Es una parte del paisaje urbano de Ituzaingó que, a lo largo de los años, se volvió también parte de su cultura popular.





En un contexto económico difícil, donde muchos comercios enfrentan enormes desafíos para sostenerse, iniciativas como esta son también una invitación a valorar y apoyar a los emprendimientos locales. Elegir comprar en el barrio no solo es una forma de ahorrar, sino también de sostener empleos, proyectos familiares y vínculos comunitarios.





En tiempos de crisis o de bonanza, estos comercios resisten, se reinventan y tejen redes que sostienen a toda la comunidad. La historia de La Vanguardia es una muestra de que cuando el comercio y la comunidad se abrazan, se puede seguir celebrando —con esfuerzo, sí, pero también con alegría y con una porción de muzza bien caliente en la mano.