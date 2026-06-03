Una reconocida cadena de pizzería llegó a Ituzaingó

El panorama gastronómico de Ituzaingó no para de expandirse y de sorprender a los vecinos. En las últimas semanas, la esquina de Gral. Lavalle 511 se convirtió en el centro de todas las miradas tras una inauguración que promete cambiar las reglas del juego nocturno y del fin de semana en el barrio. Se trata del desembarco de Pizzería Popular, una reconocida cadena que ya es furor en todo el país y que eligió nuestro partido para abrir su nueva sucursal.





La noticia no tardó en replicarse en el ecosistema digital. La locura por este nuevo espacio se terminó de encender cuando @daromilano subió un video visitando el local. El contenido rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando las primeras e irresistibles imágenes de lo que se cocina en el lugar y despertando el hambre (y la curiosidad) de miles de ituzainguenses.





Con más de 70 locales en funcionamiento a nivel nacional, la marca registrada de la franquicia es su imponente horno a leña, desde donde salen pizzas con una identidad única. El gran diferencial de Pizzería Popular es que lograron amalgamar dos mundos que a veces parecen enfrentados: la pizza estilo napolitana de fermentación lenta y la clásica pizza porteña.

¿El resultado? Una masa ligera, con bordes aireados y crocantes gracias al proceso de leudado estirado en el tiempo, pero completamente desbordada de muzzarella, desafiando la tradicional timidez de queso que suele caracterizar al estilo italiano puro. Una verdadera bomba para el paladar local.





Si bien la grande de muzza es la reina de la casa, el menú es amplio y versátil. Para los que buscan otra cosa, la carta ofrece pastas caseras, milanesas XL bien tiernas y unos panchos con muchísima onda que ya se perfilan como los favoritos de los más chicos (y no tan chicos).





Más allá de lo estrictamente culinario, la infraestructura del lugar merece un párrafo aparte. La flamante esquina del oeste destaca por su diseño moderno, cálido y urbano, convirtiéndose en un verdadero spot fotogénico con mucha onda. La ambientación invita a quedarse, charlar largo y disfrutar del entorno.





La mesa ya está servida en Lavalle 511. Ituzaingó suma un nuevo jugador de peso a su noche y todo indica que las mesas de Pizzería Popular van a estar muy codiciadas de acá en adelante.