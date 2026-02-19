Un sismo de 4.9 sacudió el Mar Argentino y se sintió en Mar del Plata

Una mañana inusual vivieron este jueves los residentes y turistas de la Costa Atlántica. A las 08:15 horas, un sismo con epicentro en el Mar Argentino despertó la alarma de los vecinos, quienes reportaron movimientos en edificios y recibieron alertas automáticas en sus teléfonos celulares.

Detalles Técnicos del Fenómeno

Según el informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento registró las siguientes características:





Magnitud: 4.9 en la escala de Richter.

4.9 en la escala de Richter. Epicentro: Localizado en el mar, a 151 km al sur de Mar del Plata y 160 km al sudeste de Necochea.

Localizado en el mar, a 151 km al sur de Mar del Plata y 160 km al sudeste de Necochea. Profundidad: 9 kilómetros.

9 kilómetros. Intensidad: Categoría III (Muy débil) en la escala Mercalli Modificada.





A pesar de la magnitud, el INPRES aclaró que, debido a la distancia y profundidad, el efecto probable se limita a ser percibido por personas en reposo o en edificios altos, sin riesgo de daños estructurales.

"Tembló todo": El relato de los vecinos

El sistema de alertas de Google (Android) fue el primero en notificar a muchos usuarios, informando inicialmente una magnitud de 4.3. Casi de inmediato, las redes sociales y los medios locales se poblaron de testimo





"Fueron unos pocos segundos pero tembló todo", relató Alejandro, vecino de Mar del Plata, al portal 0223.





Por su parte, Dara, quien se encontraba en su lugar de trabajo, comentó que el movimiento coincidió con el aviso en su dispositivo móvil. Aunque los reportes iniciales provinieron de la zona sur de la ciudad, también se registraron testimonios en barrios céntricos como La Perla y Plaza Mitre, así como en Sierra de los Padres.

La voz de los expertos

Para llevar tranquilidad a la población, el geólogo Federico Isla explicó a Ahora Mar del Plata que se trató de un evento oceánico. El especialista subrayó que, al haber ocurrido en el mar y frente a las costas de Miramar, la energía se disipa de manera distinta a un sismo continental, descartando cualquier tipo de peligro inminente para la infraestructura costera.