Un trabajo insólito: Médicos de Salta y el Garrahan unieron fuerzas para conectar a un joven a un corazón artificial

Esta semana, el cuerpo médico del Hospital Materno Infantil de Salta en conjunto con el del Hospital Garrahan llevaron a cabo un operativo inédito para la institución médica de Buenos Aires, con el fin de salvarle la vida a un joven salteño.





Se trata de todo un hito en salud que tiene como protagonista a un adolescente de 13 años que fue conectado a un corazón y pulmón artificial para posibilitar su traslado desde el Hospital Materno Infantil de Salta al Hospital Garrahan con el objetivo de realizar un tratamiento de alta complejidad por un diagnóstico de arritmia refractaria severa.





Este tipo de procedimiento nunca antes había sido realizado por el Hospital Garrahan en una provincia tan alejada de Buenos Aires, por lo que se requirió una logística exhaustiva y un trabajo fino y minucioso tanto de los profesionales de Buenos Aires como los de Salta.





Según relatan los médicos del Garrahan, fueron consultados por un caso que se registró el viernes pasado, cuando el niño en cuestión fue atendido en emergencias del Hospital Materno Infantil salteño al presentar vómitos y taquicardia.





Tras un diagnóstico de arritmia, los equipos de emergencias y cardiología intentaron diversas intervenciones médicas y farmacológicas. Sin embargo, la evolución fue desfavorable y la arritmia se volvió refractaria. Ante esto, el paciente presentó un fallo severo de la función global de su corazón, lo que provocó una repercusión multiorgánica.





Tras sufrir varios paros cardíacos, el equipo médico logró estabilizarlo e ingresarlo a la Terapia Intensiva al mediodía del mismo viernes. Frente a la crítica situación, el equipo del Materno Infantil activó el protocolo de emergencia contactando al Hospital Garrahan.





Un hito en salud en medio de una crisis profunda

Este operativo cobra una mayor relevancia en el contexto actual de crisis en el que se encuentra todo el sector de la salud pública en general y el Hospital Garrahan en particular. Ante esto, el Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Garrahan, Mauro García, comentó a los medios la situación actual de la institución médica.





"Con respecto a la plata, van pasando los meses y seguimos igual. La gente sigue yéndose, estamos drenando el goteo continuo y esperando a que, después de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ver si el presidente va a vetar o no la emergencia pediátrica para nuestro hospital", afirmó en diálogo con la Radio de las Madres - AM 530.