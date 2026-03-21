Una banda roba ruedas mantiene en vilo a Villa León

Una banda dedicada al robo de neumáticos mantiene en alerta a los vecinos del barrio Villa León. A bordo de un Volkswagen blanco, los delincuentes operan de madrugada utilizando una táctica precisa: primero aflojan las tuercas y minutos después regresan para concretar el robo.



El accionar de esta banda quedó expuesto gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que captaron al menos dos ataques recientes con el mismo modus operandi y el mismo vehículo de apoyo.





Uno de los hechos ocurrió la madrugada del pasado miércoles. En las imágenes se observa cómo el Volkswagen blanco se detiene junto a un Renault estacionado a las 3:45 de la mañana.



Un delincuente desciende y comienza a aflojar las tuercas de las ruedas, para luego retirarse rápidamente. Tres minutos más tarde, el mismo auto regresa a la escena. En cuestión de segundos, sacan las dos ruedas aflojadas y huyen.



"Escuché que ladraba la perra, salgo y los vi yéndose", relató una de las víctimas, quien aportó los videos del robo a su vehículo y detalló su situación.

El robo a la camioneta Oroch: la misma banda

Los vecinos compartieron otro registro fílmico que muestra a los mismos delincuentes, con el mismo VW blanco, atacando una camioneta Renault Oroch estacionada en la esquina de Pringles y Sequeira, el 15 de marzo, tres días antes del otro robo.



En este segundo caso, la secuencia se repite con precisión: a las 4:49 un sujeto se acerca para aflojar los neumáticos y, solo 10 minutos después, regresan para concretar el robo, cargando las ruedas en el auto de apoyo antes de darse a la fuga.

Un vehículo en la mira

Tras radicar la denuncia y aportar los videos, las víctimas indicaron que los investigadores ya estarían tras la pista del Volkswagen blanco, un vehículo que estaría involucrado en otros robos similares en la zona. "Son los mismos tipos, andan robando por el barrio", aseguró uno de los damnificados.