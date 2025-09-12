Una cita con la cultura: Este sábado se realizará el Encuentro del Libro y la Palabra en Ituzaingó

Este sábado 13 de septiembre a partir de las 10, los vecinos y las vecinas de Ituzaingó tienen una cita con la cultura. Se trata de la tercera edición del Encuentro del Libro y la Palabra que tendrá lugar en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).





La iniciativa, que se realizará hasta las 19 horas en el espacio cultural del distrito, promete ser una jornada de intercambio entre escritores, editoriales y lectores con la presencia de más de 20 editoriales.





Durante la actividad, los y las asistentes podrán disfrutar de distintos conversatorios, presentaciones de libros, lecturas y talleres a cargo de autores y expositores locales.





El tercer Encuentro del Libro y la Palabra contempla un cronograma con diversas propuestas para todas las edades, abarcando una diversidad de temáticas para seguir repensando la literatura y el arte de contar historias.





Dentro de las actividades, durante la jornada cultural de este fin de semana se podrá disfrutar de una charla sobre neurodivergencias a cargo de Ileana Rodríguez, directora del CeDiTI, hacia las 11:30.





A las 12:20, la propuesta Pachamamita Libros realizará un encuentro sobre libros interactivos para las infancias con temáticas ambientales, a cargo de Martín Crespi. Mientras que, a las 13:30, Samanta Niz abrirá el juego hacia lo oriental con su charla sobre manga.





Por otra parte, a las 14 habrá un micrófono abierto con grupo de narradores en la biblioteca y, a las 14:10, tendrá lugar una charla sobre la historia de Ituzaingó, a cargo de Editorial Insomnes.





Hacia las 16, Joaquín Scaravella Olocco y Sofía Benítez disertarán en un encuentro dedicado a cómo involucrar a los jóvenes en la literatura y, a las 17, el escritor Pedro Mancini guiará a los y las asistentes en un recorrido exclusivo por la Galería Municipal de Arte.





Todas las actividades del tercer Encuentro del Libro y la Palabra son con entrada libre y gratuita, abiertas a toda la comunidad. La cita es este sábado 13 de septiembre de 10 a 19 en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).