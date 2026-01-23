Llega a Ituzaingó una heladería boutique y regala 100 helados por su inauguración

El Centro Comercial de Ituzaingó no para de expandirse. En los últimos años, nuestras calles se han transformado en un verdadero polo de atracción para quienes buscan calidad, diseño y buenos sabores sin tener que alejarse del barrio. Y este verano, una nueva apertura promete convertirse en el punto de encuentro obligado para los amantes de lo dulce.





Se trata de Bears, una marca que eligió nuestro municipio para instalar su nueva casa y que tiene todo listo para cortar la cinta inaugural este miércoles 28 de enero. Pero la noticia que está corriendo de boca en boca entre los vecinos no es solo la apertura, sino la manera en que decidieron celebrarlo: van a regalar helado a las primeras 100 personas que se acerquen al local. La cita es a las 17:00 horas





La ubicación elegida es estratégica: Juncal 89, en pleno corazón de Ituzaingó. Allí, a partir de las 17:00 hs, el equipo de Bears estará esperando a los vecinos para darles la bienvenida. Para aquellos que logren estar entre los primeros cien de la fila, el premio será probar sus creaciones heladas totalmente gratis. Sin embargo, desde la marca aseguran que habrá muchas más sorpresas preparadas para amenizar la tarde y convertir el evento en una verdadera fiesta barrial.

Lo que distingue a esta nueva propuesta no es solo el producto, sino la experiencia que proponen. Según adelantaron sus creadores, el local de Ituzaingó no es una heladería tradicional. El espacio ha sido diseñado bajo un concepto inspirador: la Osa Mayor.





“Este nuevo local está pensado como un observatorio donde el helado, la pastelería y el espacio te invitan a mirar a las estrellas y disfrutar con calma”, explican desde Bears.





La idea es que, al cruzar la puerta de Juncal 89, el cliente pueda bajar un cambio. En medio del ritmo acelerado de la ciudad, Bears busca ser un refugio, un "observatorio" urbano donde la pausa, el disfrute de la pastelería artesanal y el helado se combinan con una atmósfera que invita a la contemplación. Es una apuesta a la arquitectura y al diseño de interiores como parte fundamental de la experiencia gastronómica.





Ituzaingó sigue demostrando que es tierra fértil para emprendimientos que buscan elevar la vara. Este miércoles, las estrellas (y los helados) se alinean en la calle Juncal.