Una influencer se sorprendió al visitar una nueva cafetería de Ituzaingó

El mapa gastronómico de Ituzaingó no para de expandirse. Lo que antes eran calles puramente residenciales, hoy se transforman en polos de atracción para vecinos y visitantes de otros distritos que buscan calidad, diseño y, por supuesto, una buena foto para el feed. En las últimas horas, la reconocida influencer @laportenaa_ puso el ojo en nuestra ciudad y su veredicto fue contundente: Ituzaingó tiene un nuevo "imperdible".





El destino elegido fue Flor Morada Café, un establecimiento que abrió sus puertas recientemente en la calle Belgrano al 21.000. Ubicado en una zona estratégica que combina la tranquilidad del barrio con el creciente flujo comercial, este espacio busca diferenciarse a través de una propuesta estética cuidada y una carta que apuesta a los sabores intensos y la frescura de la materia prima.





"El lugar es súper lindo y prolijo", destacó la influencer apenas ingresó al local. Y es que la ambientación de Flor Morada no es casual: colores suaves, iluminación natural y una disposición que invita tanto a una charla tranquila como a una jornada de home office fuera de casa. Sin embargo, más allá de la decoración, lo que terminó de conquistar a la creadora de contenido fue la propuesta culinaria, la cual calificó directamente como "una locura".

La degustación comenzó con una de las estrellas de la casa: un sándwich en pan ciabatta con tomates confitados. La elección del pan no es menor; la corteza crocante y el interior esponjoso sirvieron de base perfecta para los sabores mediterráneos. Para acompañar el salado, la mesa se completó con un licuado de frutillas (ideal para los días que aún conservan el calor del verano) y un frappuccino de Oreo, una opción que ya se perfila como la favorita del público más joven por su cremosidad y generoso decorado.





Como no hay visita foodie completa sin el clásico de la era moderna, el Avocado Toast también pasó por la mesa de @laportenaa_. La influencer subrayó la calidad de la palta y el equilibrio de los condimentos, posicionándolo como uno de los puntos más altos de la jornada.





Para cerrar con broche de oro, el momento dulce llegó de la mano de una cheesecake. La textura y el balance de acidez de la tarta fueron la clave para sellar una experiencia que, según sus palabras, es "muy recomendada" para quienes busquen salir de la rutina del centro comercial tradicional.





La llegada de influencers de este calibre a Ituzaingó no hace más que confirmar que el distrito está en el radar de la tendencia bonaerense. Flor Morada Café se suma así a una lista de emprendimientos que jerarquizan la calle Belgrano y demuestran que, para comer bien y pasar un momento estético, ya no hace falta cruzar la General Paz.