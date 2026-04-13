Una niña de 4 años con discapacidad sufre la desidia judicial: ningún juez se hace cargo

La salud de Emma Schupbach Olmos, una niña de 4 años y 8 meses con Síndrome de Down y dispraxia severa del habla, se encuentra en un punto crítico debido a una parálisis judicial que ya cumple seis meses. Desde el 30 de septiembre de 2025, su familia mantiene una batalla legal contra la obra social OSDE para que cubra un tratamiento intensivo bajo el método PROMPT en el centro Fonakids. Sin embargo, el Expediente CCF 14710/2025 ha deambulado por distintos juzgados sin que hasta la fecha se haya dictado la medida cautelar que permitiría el inicio de las sesiones.



El conflicto se originó cuando el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 4 se declaró incompetente en octubre pasado, bajo el argumento de que el centro terapéutico se ubica en Martínez, provincia de Buenos Aires. Esta decisión desató un "impasse" burocrático: el caso pasó por la Cámara Federal, fue derivado a la Justicia de San Martín —que también lo rechazó— y terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras los jueces discuten la jurisdicción, la niña, que presenta un desarrollo del lenguaje equivalente al de un menor de 2 años, pierde meses fundamentales para su estimulación.



"La medida cautelar es la que permitiría que Emma inicie el tratamiento. Después que discutan sus cuestiones burocráticas, pero el tiempo de mi hija está corriendo y no podemos esperar a que decidan cuando ella tenga 10 años", sentenció Romina Olmos Leal, madre de la niña,



La gravedad del caso motivó la intervención de organismos de peso. El 11 de febrero de 2026, la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte no debía intervenir, devolviendo el balón a la Cámara Federal. Semanas después, el 3 de marzo, la Defensoría General de la Nación emitió un duro pronunciamiento advirtiendo que la falta de resolución afecta directamente el desarrollo cognitivo y social de Emma.

Los padres de Ema, esperan de la Justicia una desición

Actualmente, el sistema judicial ha fallado en lo más básico: OSDE ni siquiera ha sido notificada formalmente de la demanda debido a la falta de definición procesal. A pesar de los pedidos de pronto despacho presentados en marzo de 2026, la familia denuncia que el sistema electrónico de justicia se ha convertido en un muro infranqueable. La situación de Emma evidencia una falla sistémica donde las formas legales se anteponen al interés superior del niño, dejando una urgencia de salud sujeta a la interpretación de domicilios y competencias territoriales.



Especialistas advierten que existe una "ventana de oportunidad" en la infancia para el desarrollo del lenguaje, especialmente en niños con trastornos del habla.



Sin la estimulación intensiva adecuada en esta etapa, el retraso en el desarrollo cognitivo, social y comunicacional puede volverse irreversible. "Decidimos visibilizar la situación para ver si así la pueden escuchar. Lo más difícil es que es la propia Justicia la que no está actuando", concluyó la madre.



A abril de 2026, la situación sigue sin cambios: no hay medida cautelar, no hay cobertura y Emma continúa sin acceder al tratamiento que necesita con urgencia.



Foto de portada: El nuevo Día