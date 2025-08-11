Una nueva función en WhatsApp para evitar estafas

WhatsApp incorporó un pedido de los usuarios argentinos: terminar con las estafas digitales. Para ello, anunció nuevas funciones para detectar y frenar engaños.



Para ello, introdujo una nueva herramienta de seguridad llamada “Vista de seguridad para grupos”. Esta función alerta a los usuarios cuando un contacto desconocido los agrega a un grupo, mostrando el mensaje: “Podés abandonar el grupo sin siquiera revisar la conversación”.Esto significa que ya no será necesario abrir el chat para salir. Además, las notificaciones estarán silenciadas hasta que el usuario decida si quiere permanecer en el grupo o abandonarlo.



Asimismo, la app está probando las "Alertas de chats individuales". Básicamente, se trata de ciertos mecanismos que advierten al momento de iniciar una conversación con alguien que no aparece dentro de su libreta de contactos. Estos avisos ofrecerán más contexto sobre quién es el contacto, para ayudar al usuario a decidir si continúa la conversación.



A pesar de estas funciones, el rol del usuario y el control que ejerce sobre sus contactos y conversaciones debe ser estricto. Para evitar ser víctima, según aconsejan desde WhatsApp, nunca hay que responder los mensajes de inmediato. Es más, la duda frente a una solicitud sospechosa -un tercero presiona para enviar dinero o entregar un PIN- resulta clave.

