Una oportunidad única: El Coro de Mujeres de Moron realizará un ensayo abierto

Este sábado 4 de octubre de 10:30 a 13, el Coro de Mujeres de Morón estará realizando un ensayo abierto a la comunidad en el Jardín Nº12 - Eva Perón (Mendoza 464, Morón centro) para invitar a las moronenses a descubrir su voz y la experiencia coral.





La agrupación coral moronense fue creada en el marco de la Escuela Coral de Morón en 1976. En todos estos años de trayectoria, ha realizado giras y conciertos por el interior del país y también concursó en certámenes internacionales, en los que obtuvo importantes premiaciones.





En 2016, luego del retiro de su fundador, Edgardo Lettieri, tomó la dirección del Coro de Mujeres del Municipio de Morón la corista, directora y docente mendocina formada en la Universidad Nacional de Cuyo, Roxana Muñoz, dando comienzo a una nueva etapa con la refundación del grupo.





Todos los martes y sábados, el Coro de Mujeres del Municipio de Morón se reúne para preparar y ensayar distintos repertorios que Muñoz se ocupa de curar y seleccionar, buscando innovar en las propuestas, a través del rescate de artistas poco abordados en los repertorios tradicionales.





Una experiencia para formarse con profesionales

Durante el ensayo abierto del Coro de Mujeres de Morón de este sábado, las interesadas podrán tener la oportunidad de acercarse, quizás por primera vez, a la experiencia coral y conocer a las artistas que integran el cuerpo coral del municipio.





Además, en la actividad musical, participará el director, compositor y docente, Juan Stafforini, quien se desempeñará en el encuentro como director invitado.





"Estamos felices y emocionadas por este ensayo que augura ser muy hermoso e inspirador para nuestro trabajo", destacaron desde el Coro de Mujeres de Morón.





El ensayo abierto del Coro de Mujeres de Morón se realizará este sábado 4 de octubre de 10:30 a 13 en el Jardín Nº12 - Eva Perón (Mendoza 464, Morón centro). El encuentro está destinado a estudiantes de Dirección Coral, directores y público en general.