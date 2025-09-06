Una pareja de influencers destacó una parrilla libre en Ituzaingó y fue viral

En tiempos donde las redes sociales tienen un rol clave a la hora de recomendar experiencias gastronómicas, los comentarios de influencers se convierten en una vidriera fundamental para los restaurantes. Eso fue lo que ocurrió hace algunas semanas en Ituzaingó, cuando el perfil @somopelmi, una pareja que recorre distintos puntos de Buenos Aires en busca de propuestas culinarias, compartió su paso por la parrilla Don Juan, ubicada en Presidente Perón 7609.





El posteo no tardó en viralizarse: cientos de seguidores celebraron la recomendación y much@s vecin@s de zona oeste se sumaron a la tendencia de acercarse a este restaurante que combina tradición parrillera con un ambiente familiar.





“La pasamos increíble”, expresaron los creadores de contenido en sus redes, donde describieron a Don Juan como un lugar que sorprende tanto por la abundancia de sus platos como por la calidez de su atención. La publicación incluyó imágenes de la experiencia que rápidamente acumularon likes y comentarios de usuarios interesados en conocer el espacio.

Don Juan se presenta como una parrilla con doble propuesta: opción libre o a la carta, ideal tanto para quienes buscan disfrutar sin límite de cortes a las brasas como para aquellos que prefieren elegir platos específicos. Otro de los aspectos señalados en la reseña fue el precio accesible, un detalle que suma valor a la experiencia y lo posiciona como una alternativa atractiva para familias y grupos de amigos.





El espacio también fue descripto como amplio y cómodo, con un salón preparado para recibir gran cantidad de visitantes y con la ventaja de disponer de estacionamiento propio, algo no menor para quienes se trasladan en auto desde otras localidades del conurbano.





Más allá de la propuesta gastronómica, Don Juan ofrece un diferencial que lo convierte en un punto de encuentro cultural: los días sábados, los clientes pueden disfrutar de cena show con música en vivo. Según los influencers, esta propuesta es ideal para quienes buscan una salida distinta en zona oeste, ya que combina la experiencia de una buena comida con la posibilidad de bailar y compartir una noche divertida.





“Es un lugar para comer rico, pasarla bien y disfrutar en familia o con amigos”, resumió la reseña de @somopelmi, que con su estilo fresco y cercano logró captar la atención de miles de usuarios en redes.





Con platos abundantes, atención destacada y un ambiente festivo, Don Juan se posiciona como un punto de referencia en la oferta gastronómica de Ituzaingó. Y ahora, con la viralización de la experiencia compartida en redes, seguramente serán cada vez más los que se acerquen a probar de primera mano por qué este restaurante ya es tema de conversación en la zona.