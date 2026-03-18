Una startup revoluciona la industria metalúrgica

Dos emprendedores de Isidro Casanova lanzan una innovadora startup que, mediante una aplicación móvil, busca digitalizar y conectar de forma directa a todo el sector del metal en América Latina.

El despertar tecnológico del metal

La industria metalúrgica, históricamente caracterizada por procesos tradicionales y estructuras rígidas, se encuentra ante su mayor transformación digital. Matías (36) y Nicolás (34), dos expertos con más de ocho años de trayectoria en el sector, han desarrollado una plataforma disruptiva desde el corazón de Isidro Casanova, Buenos Aires. El proyecto surge tras detectar un mercado masivo que, a diferencia de la gastronomía o el transporte, operaba con un notable atraso tecnológico.



La aplicación, que estará disponible en los sistemas iOS y Android, propone un entorno ágil y segmentado donde proveedores y compradores pueden interactuar sin intermediarios. "El objetivo es aplicar reglas simples y dejar que el propio mercado se ordene", sostienen sus creadores, quienes apuestan por una lógica de eficiencia y dinamismo que ya genera una alta expectativa en miles de usuarios de la región.

Un ecosistema integral y eficiente

El desarrollo no se limita a la compra y venta de materiales; busca centralizar toda la cadena de valor. La startup planea integrar servicios de logística, indumentaria técnica, financiamiento, balanzas y grúas en una sola interfaz. Según datos del sector, la intermediación innecesaria puede encarecer los costos operativos hasta en un 25%, cifra que esta app pretende reducir drásticamente mediante la publicación de stock y precios actualizados en tiempo real.



"Buscamos implementar una lógica de orden espontáneo: un sistema donde la interacción libre entre los participantes genera mejores precios sin necesidad de estructuras rígidas", explican los fundadores.

Proyección regional desde Argentina

Aunque el lanzamiento oficial comenzará en Argentina, la ambición es continental. La startup se posiciona para escalar rápidamente a mercados de toda América Latina, ofreciendo herramientas diseñadas para operaciones a gran escala. Con la integración de fábricas y servicios especializados, Matías y Nicolás esperan convertir su desarrollo en el estándar digital para una industria que mueve miles de millones de dólares anualmente y que, hasta hoy, carecía de una solución tecnológica integral.