Una textil de Ituzaingó confeccionó las remeras oficiales de Abuelas de Plaza de Mayo a 50 años del golpe

En el corazón de Ituzaingó, el pulso de las máquinas de coser no solo fabrica prendas; también construye identidad y memoria. La cooperativa Eleive Textil, un emblema del trabajo autogestivo en nuestra ciudad, ha sido la encargada de producir la nueva tanda de remeras oficiales para Abuelas de Plaza de Mayo. Esta edición especial, lanzada bajo la potente consigna “Florecerán pañuelos”, se enmarca en las actividades por el 50 aniversario del último golpe de Estado en Argentina.





Muchas veces, al caminar por los centros comerciales o mirar las vidrieras de las grandes avenidas, surge la misma pregunta: ¿Quién produce realmente la ropa que usamos todos los días? Detrás de los logos de etiquetas famosas suelen ocultarse historias de precarización y talleres domésticos invisibilizados.





En Ituzaingó, Eleive Textil nació para dar vuelta esa lógica. Lo que comenzó como un grupo de costureros y costureras trabajando de forma fragmentada para terceros, hoy es la primera marca textil cooperativa de la ciudad. El proyecto surgió como respuesta a una problemática histórica: la falta de reconocimiento y la mínima retribución económica que recibían los trabajadores locales frente al valor final que el consumidor paga en un shopping.

El crecimiento de la cooperativa no fue casualidad. Hace poco más de un año, el grupo logró un hito fundamental: sacar la producción de sus hogares para centralizarla en un espacio amplio y profesional. Actualmente, funcionan en el Centro Productivo Papa Francisco, donde han logrado unificar los procesos de corte, confección y estampado.





Este cambio de escala no solo mejoró sustancialmente las condiciones laborales de sus integrantes, sino que elevó la calidad de los productos a un estándar profesional que hoy les permite cumplir con pedidos de relevancia nacional. "Gracias, Abuelas, por confiar siempre en nuestro trabajo", expresaron desde la cooperativa con emoción, reafirmando un vínculo que ya lleva varios años de confianza mutua.





Es importante destacar que Eleive Textil se encarga exclusivamente de la producción y manufactura de las piezas. Para quienes deseen sumarse a la campaña "Florecerán pañuelos" y adquirir su remera, el canal oficial de venta es recepcioncevallos@abuelas.org.ar





Elegir estas prendas no es solo un acto de memoria histórica, sino también un apoyo directo a la economía social de Ituzaingó. En un mundo de marcas anónimas, saber que tu remera fue cosida por manos vecinas, en condiciones de trabajo digno y precio justo, marca la diferencia.