Una Universidad del Oeste dictará por primera vez una carrera de IA

El Instituto Tecnológico de la Universidad Nacional de Moreno dependiente de la Universidad Nacional de Moreno, abre la inscripción a su primera carrera de pregrado, la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Plan de Estudios aprobado por Resolución UNM-CS Nº 1.308/25).



El graduado de esta carrera será un profesional capacitado para liderar proyectos de innovación mediante el diseño, desarrollo e implementación de soluciones basadas en datos.



Su formación le permite gestionar el ciclo de vida completo del dato: desde la exploración, limpieza y preparación de fuentes de datos, hasta la creación de visualizaciones eficaces que traduzcan hallazgos complejos en información comprensible.



Sus conocimientos abarcan pilares fundamentales de la tecnología moderna:



Ciencia de datos: el dato como enfoque fundamental de la elaboración de información para la toma de decisiones.



Aprendizaje automático: desarrollo de modelos predictivos, sistemas de recomendación, riesgo crediticio y segmentación utilizando librerías avanzadas.



Aprendizaje profundo: construcción de redes neuronales para aplicaciones de vanguardia como visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural (NLP), reconocimiento de voz.



Criterio Estadístico: capacidad para abordar grandes volúmenes de datos con rigor analítico, optimizando algoritmos para emular habilidades humanas.



Este perfil actúa como un puente entre la tecnología y las necesidades de las organizaciones. Posee la flexibilidad para aportar soluciones en sectores diversos como la biotecnología, salud, finanzas, transporte, energía y planificación urbana, entre otros.



Además, su rol destaca por la colaboración interdisciplinaria, siendo capaz de dialogar con especialistas de diversas áreas para programar, entrenar y mantener sistemas que respondan a problemas reales de organizaciones de todo tipo.



DURACIÓN:

2 (DOS) años organizados en cuatrimestres, con una carga horaria total de 1.280 horas de clases.



MODALIDAD:

1er año presencial y 2° año a distancia.



DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA:

Lunes a viernes de 14 a 18 hs.



REQUISITOS DE INGRESO:

Poseer de título de nivel medio o polimodal.



PLAN DE ESTUDIOS



PREINSCRIPCIÓN:

Hasta el 24 de marzo a través del Sistema de Gestión Online



PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL:

Hasta el 27 de marzo de forma presencial.



PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS:

30 de marzo



Para completar la preinscripción debes seguir los siguientes pasos:



Formulario de Preinscripción: ingresá al Sistema de Gestión Online y completá el formulario dentro del plazo habilitado. Guardá el comprobante o tomá una captura de pantalla.



Presentación de los originales de la documentación remitida: deberá presentar la documentación original del título secundario y DNI en las oficinas del ITUNM (Oficina H103-Edificio Histórico, Ala Este, 1er Piso,. Lunes a viernes de 11 a 17 hs.).



EVALUACIÓN, ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VACANTES:

El equipo directivo del ITUNM evaluará la documentación recibida y publicará la lista de admitidos.



Asignación de vacantes efectivas:

Se asignarán las vacantes efectivas disponibles de acuerdo con el cupo fijado, por orden de recepción de solicitudes por el Sistema de Gestión Online.



Vacantes en reserva:

En caso de ser necesario, se asignarán vacantes en reserva siguiendo el procedimiento establecido en el acto de aprobación de la propuesta formativa correspondiente.Recibirás una confirmación por correo electrónico sobre tu admisión junto con el instructivo de pago. Una vez recibida esta notificación, podrás abonar la matrícula y asegurar tu vacante. Es importante destacar que la vacante solo quedará reservada una vez que se haya abonado la matrícula.



INFORMACIÓN SOBRE ARANCELES:

La carrera tiene una duración de 2 (dos) años y en cada año se abona la matrícula y 9 (nueve) cuotas consecutivas.



CICLO LECTIVO 2026

PAGO DE MATRÍCULA: del 30 de marzo 9 de abril

MONTO MATRÍCULA: $ 95.988.-

TOTAL CUOTAS: 9

MONTO CUOTA: $ 95.988.-TOTAL: $ 959.880.-



El vencimiento de cada cuota operará el último día de cada mes desde el mes de abril hasta el mes de diciembre.



VACANTES LIMITADAS TECNICATURA ARANCELADA



INFORMACIÓN Y CONTACTO:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Oficina H103 -Edificio Histórico, Ala Este, 1er Piso

Internos: 3601/3178

itunm@it.unm.edu.ar