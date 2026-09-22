Unas 40 mil personas disfrutaron del Festival Urbano en Moreno con el cierre de Cazzu

Unas 40 mil personas asistieron a una nueva edición del Festival Urbano en la Plaza Buján de Moreno, evento que contó con la presentación principal de la cantante Cazzu y la participación de diversos músicos locales e invitados.



Durante la jornada pasaron por el escenario TiziShi, Doly Flackko, Lara91K, Nacho Ag y Fleivor, junto a talentos locales como Rojas, Issor, Gabros VLS, Paul L, Mael 5511, Joa1, Fongs Sebas y Vle. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, estuvo presente en el predio y felicitó a los artistas: «Es una alegría que se presenten en el FU y compartan escenario con artistas referentes del género urbano. Ver disfrutar a tantas personas nos da felicidad, para eso hacemos el FU», expresó.



Además de los espectáculos musicales, el público disfrutó de propuestas gastronómicas, actividades recreativas gratuitas y una feria de emprendimientos locales.