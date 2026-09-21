Robo y suspensión de clases en el Jardín N° 908 de Ituzaingó

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a la comunidad educativa de Ituzaingó tras un robo perpetrado en el Jardín de Infantes N° 908 "Manuel Belgrano" del barrio El Pilar, que obligó a la suspensión de clases. Ladrones ingresaron al establecimiento y sustrajeron elementos de vital importancia para el desarrollo pedagógico y cotidiano de los niños.



Entre los faltantes del establecimiento educativo ubicado en la calle Santos Dumont y Bernal se encuentran las tabletas digitales destinadas a garantizar la comunicación directa con las familias, así como parlantes que eran utilizados para reproducir música y recibir a los alumnos en el ingreso al jardín.



La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó, de turno al momento de la radicación de la denuncia.



El hecho generó una profunda indignación entre los vecinos y la comunidad de la zona oeste, quienes rápidamente viralizaron lo ocurrido a través de las redes sociales para exigir mayor seguridad.



En los comentarios de las publicaciones, los vecinos expresaron su malestar ante la reiteración de delitos en el barrio y apuntaron contra la falta de detenidos.