Unidades Culturales: La nueva propuesta moronense para acercar la cultura a los barrios

Esta semana, la Subsecretaría de Políticas Culturales y Articulación Territorial del Municipio de Morón lanzó el programa "Unidades Culturales", una propuesta con el objetivo de acercar y garantizar el acceso a la cultura en cada localidad moronense.





Según la comuna local, las Unidades Culturales funcionarán como equipos de gestión descentralizados que llevarán a cabo actividades culturales inclusivas, talleres artísticos para todas las edades y espacios de participación vecinal.





La premisa principal del programa cultural moronense es que dichas Unidades Culturales se consoliden como un espacio de encuentro pensado desde y para la comunidad, con fuertes raíces en la identidad barrial.





La cultura es un derecho para todos y todas

En el marco de la puesta en marcha de la propuesta Unidades Culturales del Municipio de Morón, la primera sede fue inaugurada en el Barrio Carlos Gardel y ya ofrece a los vecinos y las vecinas una amplia variedad de talleres que abarcan danzas folclóricas, percusión, radio, circo, teatro, coro, entre otras actividades.





Las personas interesadas en participar en la primera sede del programa Unidades Culturales pueden inscribirse de forma presencial en la UGC Nº12 (Orense 350, El Palomar) de lunes a viernes de 9 a 16 presentando su DNI.





También pueden inscribirse de forma virtual, enviando una fotografía del DNI (frente y dorso), fecha de nacimiento, domicilio y teléfono de contacto al siguiente mail: unidadculturalgardel@gmail.com.