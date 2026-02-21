Morón Canta: Los Coros Municipales están en búsqueda de nuevas voces

La música se vive en Morón con las distintas propuestas corales que forman parte del área cultural del Municipio. En esta ocasión, las diversas formaciones musicales se encuentran en su proceso de audiciones abiertas, con el objetivo de incorporar nuevas voces a sus elencos estables.





Dentro de los coros municipales que forman parte de la convocatoria, se encuentran el Coro de niños y niñas de Morón, el Coro de Jóvenes, el Coro de Cámara y el Coro de Mujeres.





En el caso del Coro de niños y niñas, la formación municipal recibe a chicos y chicas a partir de los 7 años que tengan disponibilidad para ensayar los sábados de 14 a 15:30. Para informes e inscripción, es necesario comunicarse por mail: escuelacoralmoron@gmail.com





Para chicos y chicas más grandes, el Coro de Jóvenes es una excelente opción. Actualmente, están buscando adolescentes a partir de los 14 años, con disponibilidad para ensayar los sábados de 15:30 a 17:30. Para informes e inscripción, es necesario comunicarse por mail: escuelacoralmoron@gmail.com





Por otra parte, el Municipio de Morón contempla propuestas corales para adultos y adultas. Entre ellas, se destaca el Coro de Cámara, que se encuentra con una convocatoria abierta a todas las voces.





Dentro de los requisitos para formar parte del Coro de Cámara de Morón, se encuentran: tener salud vocal, experiencia coral, lectura musical y compromiso. Los días de ensayo son los miércoles de 20 a 22 y los sábados de 17:30 a 20:30. La audición se puede solicitar en: corodecamarademoron@gmail.com





Por último, el Coro de Mujeres de Morón también se encuentra en búsqueda de nuevas voces para integrar a sus filas. Dentro de los requisitos, se destacan: poseer una voz sana, con o sin experiencia, disponibilidad horaria para ambos ensayos (excluyente) y compromiso con la actividad para la temporada 2026-2027.





Los ensayos del Coro de Mujeres de Morón se realizan los martes de 18 a 19:30 y los sábados de 10:30 a 13. Para más información, comunicarse al: corodemujeresdemoron@gmail.com