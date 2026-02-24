Urgente: Calles Solidarias busca cocineros y cocineras para esta semana

"Nosotrxs te damos la olla y los insumos y vos cocinás en tu casa, con el mismo amor que para tu familia”, comentan desde Calles Solidarias respecto de la búsqueda de cocineras y cocineros solidarios para realizar las viandas que se entregarán a las personas en situación de calle esta semana.





La organización moronense lleva ya más de diez años de trayectoria en el oeste asistiendo a personas en situación de calle que se nuclean en la Plaza La Roche de Morón para recibir no sólo un plato de comida, sino un momento grato para compartir con voluntarios y voluntarias que escuchan las historias de vida de cada uno/a y se proponen mejorar su calidad de vida.





Desde sus inicios hasta la actualidad, Calles Solidarias se dedicó a realizar almuerzos, meriendas y cenas para cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Además, gestionó la recepción de donaciones de ropa para las distintas estaciones del año y organizó festivales para los más chicos y chicas.





En esta ocasión, el grupo solidario se encuentra en búsqueda de voluntarios y voluntarias que puedan preparar una comida para entregar este miércoles 25 de febrero en el marco de las recorridas nocturnas que realiza Calles Solidarias en la Plaza La Roche de Morón.





Desde la organización, destacaron que es importante que la persona que se ofrezca para asistir el miércoles cuente con un vehículo para el traslado de los insumos y la olla.





Para poder anotarte como voluntario o voluntaria para cocinar el miércoles 25 de febrero junto a Calles Solidarias, contactarse con la organización a través de sus redes sociales.