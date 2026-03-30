Urgente: Milei puso en venta los terrenos del INTA en Ituzaingó y Hurlingham

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, oficializó el pasado viernes la desafectación de 33 hectáreas pertenecientes a la eliminada Estación Experimental del AMBA. La medida, que involucra terrenos ubicados entre los partidos de Ituzaingó y Hurlingham, marca el inicio de un ambicioso y polémico plan de subastas de tierras públicas impulsado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La resolución que autoriza la venta de ls tierras



Lo que se pondrá a la venta es una fracción de ese enorme terreno que hoy ocupan diferentes institutos del INTA y también de la Municipalidad de Hurlingham, la ex Fundación Felices los Niños, el Hospital Papa Francisco, la escuela Mercedes Sosa y varios barrios populares. Es el terreno que ocupó desde su fundación hace 15 años, del INTA AMBA. Son 33 hectáreas, 30 en Ituzaingó y 3 en Hurlingham.

El INTA, un negocio inmobiliario

El fin de la Cabaña Tuyú

La resolución firmada por Nicolás Bronzovich declara la "no objeción" para desprenderse del predio conocido como “Cabaña Tuyú”. Este terreno, adquirido por el Estado en 1945, formaba parte del legado de la familia Leloir y fue el núcleo fundacional del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Hoy, la decisión administrativa pone fin a 15 años de trabajo territorial en el cinturón frutihortícola más importante del país.



El ajuste estructural se cristalizó tras la Resolución CD 27 del 26 de febrero de 2026, donde el Consejo Directivo del INTA —compuesto por funcionarios y representantes rurales— votó a favor de suprimir la estructura organizativa de la INTA AMBA. Con la unidad productiva legalmente disuelta, el camino quedó despejado para la venta inmobiliaria de un sector codiciado por su cercanía al Acceso Oeste.

Un plan de 42.000 hectáreas

Esta operación no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una estrategia mayor. Según documentos presentados por la gestión de Nicolás Bronzovich a finales de diciembre de 2025, la AABE ha identificado aproximadamente 42.000 hectáreas del INTA en todo el interior del país que considera en "desuso".

"La intención oficial es clara: transformar activos de investigación en recursos para el Tesoro Nacional", señalan fuentes internas que contradicen la postura de la AABE sobre la falta de productividad de dichas tierras.

Este proceso de desinversión ocurre bajo la sombra de la polémica venta del edificio de la calle Cerviño en 2025. En aquella ocasión, el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prometió que el 70% de los fondos volvería al organismo. Sin embargo, de los 13 millones de dólares proyectados, el INTA apenas recibió un millón, mientras el resto fue derivado a Rentas Generales bajo el amparo de un decreto presidencial.

Resistencia local y judicialización

La venta enfrenta fuertes obstáculos legales y políticos, osbre todo el rechazo de los municipios de Ituzangó y Hurlingham:





Protección ambiental: El Concejo Deliberante de Ituzaingó sancionó el 25 de marzo una ordenanza que declara al predio como Área de Preservación Ambiental, Productiva y Patrimonial . El texto busca proteger el humedal del Arroyo Soto y las edificaciones de valor histórico.





El Concejo Deliberante de Ituzaingó sancionó el 25 de marzo una ordenanza que declara al predio como . El texto busca proteger el humedal del Arroyo Soto y las edificaciones de valor histórico. Denuncias penales: El diputado Rodolfo Tailhade y Nahuel Levaggi (UTT) han judicializado el accionar de la cúpula del INTA, denunciando irregularidades en las tasaciones y "connivencia" en lo que califican como un desfalco al patrimonio público.

Mientras el Gobierno Nacional avanza con la subasta de estos terrenos estratégicos, la comunidad científica y los productores locales alertan sobre la pérdida irreversible de un espacio dedicado a la soberanía alimentaria y la investigación urbana.



El renovado Consejo Directivo del INTA formado por funcionarios, ruralistas y representantes de las universidades públicas -que el Poder Ejecutivo quiso cerrar pero el Congreso mantuvo en funciones a mitad de 2025- decidió en su reunión de fines de febrero el cierre de esa experimental dedicada fundamentalmente al apoyo de la producción agropecuaria en el enorme periurbano de Buenos Aires. Por lo tanto Bronzovich, apoyándose en esa decisión, no tuvo ya impedimento para avanzar en la tan ansiada venta de estos terrenos.