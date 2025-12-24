Vacaciones en la mira: Impulsan controles de alcoholemia obligatorios para todos los choferes de larga distancia

Esta semana, el senador bonaerense de Hechos, Marcelo Leguizamón, presentó un proyecto de ley para que sean obligatorios los controles de alcoholemia y sustancias psicoactivas en los choferes de larga distancia que operan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.





En vísperas de Navidad, cuando los viajes por las Fiestas y las vacaciones se aproximan para los y las bonaerenses, la propuesta de Leguizamón reavivó el debate sobre la seguridad en las rutas, tomando como antecedentes los últimos accidentes que se han vivido en las rutas de la provincia.





El pasado 25 de noviembre, un chofer que llevaba a un grupo de chicos de 12 años a un viaje de egresados dio positivo en un control de drogas. Según fuentes judiciales, el conductor se negó en reiteradas ocasiones a realizarse el narcotest, que fue solicitado por un grupo de padres. Sin embargo, una vez realizado, dio positivo para consumo de cocaína y marihuana, por lo que se lo llevaron detenido.





Un caso similar ocurrió recientemente en Mar del Plata, cuando la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desafectó la semana pasada a un conductor tras dar positivo en un test de sustancias durante un operativo de control realizado en el peaje de Dock Sud.





En este marco, la iniciativa del senador Leguizamón propone erradicar la modalidad de "muestreo aleatorio" en los operativos que realiza la CNRT o las autoridades provinciales en las terminales. El proyecto del legislador bonaerense contempla tres puntos clave que modificarían de raíz la legislación en la provincia:





Obligatoriedad total: Todo conductor de transporte público de pasajeros de larga distancia deberá someterse al test de alcoholemia antes de iniciar el servicio.





Asimismo, el proyecto de Leguizamón sostiene que, en caso de que el chofer de positivo ante estos controles, las empresas lo deberán apartar inmediatamente del servicio.





El texto contempla, además, que los prestadores de servicio de transporte deberán llevar adelante un Registro de Control Preventivo de Conductores, el cual permitirá transparentar y auditar el cumplimiento de dicha norma.