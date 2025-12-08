Verano en el Oeste: 8 opciones de piletas, playas y parques con precios y puntaje
Diario La Ciudad
Con las vacaciones en la Costa cada vez más difíciles para el bolsillo, el "turismo de cercanía" se impone en la región. Relevamos las mejores opciones de la Zona Oeste según la opinión de los usuarios en Google: precios, ubicaciones y qué ofrece cada uno
El verano ya golpea la puerta y, para muchos vecinos de Morón, Ituzaingó, Merlo y La Matanza, la escapada a la playa se ha transformado en un lujo. Sin embargo, el Oeste ofrece oasis urbanos que van desde la clásica pileta olímpica hasta lagunas artificiales con arena.
Aquí las 8 opciones destacadas para la temporada 2025.
1. Club Deportivo Morón (Morón)
- Puntaje Google: ⭐ 4.6 / 5 (Excelente)
- La Propuesta: Pileta olímpica, limpieza y ambiente familiar deportivo.
- Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 1770, Morón.
- Precios: Invitado diario aprox. $12.000.
2. Parque Recreativo AOT - "Presidente Perón" (Moreno)
El predio de la Asociación Obrera Textil es uno de los pulmones verdes más grandes de la zona. Es la opción perfecta para el "domingo de asado" bajo los árboles.
- Puntaje Google: ⭐ 4.3 / 5 (Muy Bueno)
- La Propuesta: Un predio inmenso (18 hectáreas) con una arboleda tupida que garantiza sombra todo el día. Cuenta con 3 piletas grandes, canchas de fútbol, proveeduría y un sector de parrillas muy amplio. Abierto a todo público (no hace falta ser afiliado).
- Dirección: Samaniego 5698-5600, B1740AOJ Cuartel V, Buenos Aires
- Precios de Referencia:
- Invitado General (Finde): Ronda los $9.000 - $11.000.
- Afiliados: Entrada gratuita o tarifa mínima.
- Estacionamiento: Se abona aparte.
3. Club GEI (Ituzaingó)
- Puntaje Google: ⭐ 4.5 / 5 (Muy Bueno)
- La Propuesta: Pileta semi-olímpica y ambiente social seguro.
- Dirección: General Pirán 450, Ituzaingó.
- Precios: Pase diario invitado aprox. $12.000.
4. Reserva Natural "Los Robles" (Moreno)
- Puntaje Google: ⭐ 4.5 / 5 (Muy Bueno)
- La Propuesta: Naturaleza, bosque y tranquilidad.
- Dirección: Benito Juárez y Williams, La Reja.
- Precios: Entrada general aprox. $4.000.
5. Polideportivo La Torcaza (Ituzaingó)
- Puntaje Google: ⭐ 4.5 / 5 (Muy Bueno)
- La Propuesta: Predio municipal impecable y económico.
- Dirección: Coronel Pringles 1279, Ituzaingó.
- Precios: Vecinos desde $3.500. No residentes aprox. $8.000.
6. Noelandia (Mercedes)
- Puntaje Google: ⭐ 4.3 / 5 (Muy Bueno)
- La Propuesta: Escapada de día completo. Piletas gigantes y juegos.
- Dirección: Av. 40 Nº 2550, Mercedes.
- Precios: Entrada general aprox. $ 20.000 adultos, $16.000 Menores.
7. Open Park Land (San Justo)
- Puntaje Google: ⭐ 4.4 / 5 (Bueno)
- La Propuesta: Parque acuático con toboganes.
- Dirección: Av. Rincón y Av. Villegas, San Justo.
- Precios: Adultos desde $20.000., menores $ 16.000
8. Piletas Namuncurá (Aldo Bonzi)
- Puntaje Google: ⭐ 4.1 / 5 (Bueno)
- La Propuesta: Piletas de agua salada, popular y masivo.
- Dirección: Autopista Riccheri y Puente 12.
- Precios: Domingos aprox. $23.000.
Comparativa Rápida: 8 Opciones en el Oeste (Temporada 2025)
Ref. precios de fin de semana (Adulto invitado). Sujetos a cambios.
|Lugar
|Ubicación
|Precio (Finde)
|Perfil Ideal
|El Dato
|Club Dep. Morón
|Morón
|⭐ 4.6
|$12.000
|🏊♂️ Familia/Deporte
|Instalaciones impecables.
|Club GEI
|Ituzaingó
|⭐ 4.5
|$12.000
|👥 Social/Sub-20
|Punto de encuentro seguro.
|Polid. La Torcaza
|Ituzaingó
|⭐ 4.5
|$3.5k (Vec) / $8k (Gral)
|💰 Economía
|Mejor precio-calidad (municipal).
|Reserva Los Robles
|Moreno
|⭐ 4.5
|$4.000
|🌲 Naturaleza
|Entorno de bosque y paz.
|Open Park Land
|San Justo
|⭐ 4.4
|$18.000
|🎢 Adrenalina
|Único con toboganes de agua.
|Parque AOT (Textil)
|Moreno
|⭐ 4.3
|$10.000
|🥩 Asado familiar
|Muchísima sombra y parrillas.
|Noelandia
|Mercedes
|⭐ 4.3
|$16.000
|🚂 Escapada
|Piletas gigantes para nadar.
|Piletas Namuncurá
|A. Bonzi
|⭐ 4.1
|$23.000
|🎉 Grupos grandes
|Piletas de agua salada.