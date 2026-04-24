Se desarrollará un taller de radio y streaming en Ituzaingó

En un contexto donde la comunicación digital ha dejado de ser el futuro para convertirse en el presente más vibrante, Ituzaingó no se queda atrás. La organización Patria Ituzaingó acaba de anunciar el lanzamiento de "Tu voz al mundo", una propuesta integral de formación en Radio y Streaming pensada exclusivamente para los vecinos y vecinas del distrito.





La iniciativa surge como una respuesta a la creciente demanda de formación en medios alternativos. Ya no alcanza con tener una buena idea; hoy, el diferencial está en saber cómo producirla y cómo sacarla al aire con calidad profesional. El taller está diseñado tanto para principiantes curiosos como para aquellos que buscan perfeccionar su técnica frente al micrófono o detrás de la consola.





El programa de "Tu voz al mundo" no se queda solo en la teoría. La cursada propone un recorrido 360° por el ecosistema de medios actual: cómo perder el miedo al micrófono y estructurar un mensaje claro; el arte de armar una pauta, elegir los temas y coordinar una mesa de trabajo; y conocimiento de los recursos necesarios para que un streaming suene y se vea de forma profesional.Los alumnos podrán aplicar lo aprendido en un entorno real, realizando prácticas de aire que simulan la dinámica de los grandes medios.

Fiel a su espíritu local, el taller tiene un único requisito excluyente: vivir en Ituzaingó. Es una apuesta por potenciar las voces locales y generar comunidad desde el propio territorio.





La cursada tendrá una duración cuatrimestral, permitiendo profundizar en los contenidos de manera progresiva. Las clases se dictarán los sábados de 16:00 a 17:00 hs, un horario ideal para quienes trabajan o estudian durante la semana y quieren dedicarle un momento a su pasión el fin de semana.





La cita es en la intersección de Alvear y Vilela, un punto neurálgico del partido donde se desarrollarán los encuentros de forma estrictamente presencial, fomentando el intercambio cara a cara entre los futuros comunicadores. El inicio de clases está previsto para el mes de mayo, pero las vacantes son limitadas. Para asegurar un lugar, los interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al 11-4888-6301.