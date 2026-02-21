Violencia en el Hogar Martín Rodríguez: reducen a un residente armado

El Hogar Martín Rodríguez de Ituzaingó fue escenario de un operativo policial durante la noche del pasado jueves 12 de febrero. La intervención de las fuerzas de seguridad se produjo a raíz del accionar de un residente armado que requirió ser reducido, un episodio que reavivó los interrogantes respecto a la dotación de personal y los protocolos de asistencia en la dependencia.

Tensión y un residente atrincherado

El hecho se desencadenó el 12 de febrero cerca de las 23:30 horas en el pabellón Viamonte. Según relataron testigos del episodio, un adulto mayor con problemas de alcoholismo se encontraba en estado de ebriedad y portaba lo que describieron como un "arma tumbera".



Ante la violencia del hombre y la imposibilidad del personal civil para contener la situación, se solicitó la intervención urgente de la policía.



La tensión escaló a tal punto que, según explicó un testigo, los uniformados llegaron a efectuar disparos con balas de goma dentro de la habitación para lograr reducirlo.



Tras el operativo, el adulto mayor quedó esposado en el piso, momento en el que una médica de la institución debió hacerse cargo de la situación para asistirlo y trasladarlo.

Inquietud interna e interrogantes sobre la gestión

Más allá del impacto del operativo policial, el incidente sacó a la luz las dificultades operativas y de recursos humanos que padece el Hogar Martín Rodríguez.



Tras el violento episodio, un clima de temor se instaló en el lugar, generando inquietud entre quienes deben presentarse a diario para cumplir con sus tareas bajo estas condiciones.



El episodio también puso de manifiesto la situación estructural de la institución, que actualmente operaría con una dotación de personal reducida. A su vez, se señaló la falta de profesionales de la salud mental, como psiquiatras, requeridos para el abordaje de pacientes que presentan cuadros de adicciones o episodios de violencia.



La inquietud por las condiciones diarias convive, además, con un clima de incertidumbre sobre el futuro de la institución.



En los pasillos del hogar crece la alerta frente a la inminente privatización de la gestión operativa, luego de que el Gobierno de la Ciudad preadjudicara el servicio a Martomed S.R.L.



El perfil de la gerenciadora y su búsqueda urgente de enfermeros tercerizados a través de portales de empleo generó interrogantes sobre el modelo de atención que se implementará, poniendo en estado de alerta a los más de 400 empleados municipales que esperan garantías sobre sus puestos de trabajo.