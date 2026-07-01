Voraz incendio en Ituzaingó: una casilla quedó reducida a escombros

Un incendio destruyó por completo una precaria casilla ubicada sobre la calle Camacuá al 1300, en Ituzaingó. Aunque no se registraron heridos ni víctimas fatales, el hallazgo de una gran cantidad de telas entre los restos despertó sospechas sobre el posible funcionamiento de un taller textil clandestino en el lugar.

Operativo de bomberos y el escenario del hecho

Al lugar acudió rápidamente el Móvil 21 de los Bomberos Voluntarios de Ituzaingó. Gracias a la labor del personal, las llamas lograron ser controladas y no pasaron a mayores, evitando que el fuego se propagara hacia una obra en construcción lindera que se encontraba en plena actividad.

Las imágenes del lugar tras el operativo reflejan la destrucción total: el techo colapsó, dejando el suelo cubierto por una capa de escombros.

Según trascendió tras las primeras inspecciones, la estructura ubicada en el barrio Martín Fierro figuraba como inhabilitada, aunque los indicios apuntan a que se encontraba ocupada de forma ilícita.



Lo que más llamó la atención de quienes intervinieron en el lugar fue el hallazgo de una gran cantidad de telas entre los restos de la propiedad, un elemento que hace presumir la posible existencia de un pequeño taller textil clandestino funcionando allí.

Las hipótesis sobre el origen del fuego

En cuanto a las causas que desataron el siniestro, por el momento no se descarta ninguna posibilidad y se manejan dos versiones principales. Por un lado, se evalúa una eventual falla eléctrica originada en el tendido que conecta la calle con la casilla afectada.



Por otro lado, también se investiga una posible intervención humana. De confirmarse esta hipótesis, las pericias correspondientes deberán determinar si el inicio de las llamas fue accidental o intencional.