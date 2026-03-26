Voraz incendio en un depósito de Francisco Álvarez: el fuego está contenido y asisten a los vecinos

Un voraz incendio en un depósito logístico de productos químicos desató la alarma este jueves por la mañana en Francisco Álvarez. El lugar, que tenía su habilitación en trámite, ardió con llamas de hasta tres metros de altura pero afortunadamente no dejó víctimas ni heridos. El Municipio dispuso la apertura de un centro de evacuados en la Delegación de Francisco Álvarez para asistir a quienes lo requieran.



El siniestro comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana en las instalaciones de la Cooperativa de Trabajo Fademac, ubicada sobre la Avenida Gral. San Martín, entre Chilecito y Falcón. Inmediatamente, una densa columna de humo negro copó el cielo.



Desde Defensa Civil advirtieron que, debido a las altísimas temperaturas, la estructura del lugar corre peligro de colapso. No obstante, llevaron tranquilidad a la comunidad al confirmar que el fuego está "contenido al perímetro" y que las llamas no alcanzarán a las viviendas linderas.



El operativo de emergencia fue de tal magnitud que obligó a interrumpir el servicio del ramal Moreno-Mercedes del ferrocarril Sarmiento durante toda la mañana, con el objetivo de facilitar el trabajo de los bomberos sobre las vías. Finalmente, el servicio logró reanudarse a las 13:27 horas.

Investigación y habilitación

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, se hizo presente en la zona del desastre y brindó un panorama de la situación.



Tras agradecer el esfuerzo de los Bomberos Voluntarios locales, la asistencia de municipios vecinos y la colaboración de la empresa Nestlé (que aportó agua potable), la jefa comunal fue categórica con el pedido a los vecinos: "Les pido a todos que no se acerquen por curiosidad o de manera inocente para ver el incendio, porque es peligroso, hasta que pueda ser totalmente controlado".



En cuanto a la situación legal del predio, Fernández aclaró que el depósito "está en una zonificación que corresponde, tenían un expediente de habilitación en trámite y una red antisiniestral". Además, anticipó que se investigarán a fondo las causas del inicio del fuego y "si tenían algún tipo de material que no estaba declarado".

Atención y centro de evacuados

Ante la magnitud del humo y los trabajos en la zona, el Municipio de Moreno dispuso la apertura de un centro de evacuados para asistir a los vecinos que lo requieran.



El mismo funciona en la Delegación de Francisco Álvarez, ubicada en la intersección de Mamerto Esquiú y Ruta 7. Quienes necesiten asistencia pueden acercarse al lugar o comunicarse telefónicamente al 11 3950-4316.