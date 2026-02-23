Vuelve la Maratón de Ituzaingó: como inscribirse

Ituzaingó será sede de la 13° maratón “Corremos por más derechos y más igualdad”, que este año parte desde el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles), el domingo 8 de marzo, desde las 7:30 horas. Quienes deseen participar ya pueden inscribirse en esta iniciativa.



Organizada por el Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias, esta maratón se enmarca en las actividades que propone el municipio para el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La iniciativa apunta a generar conciencia sobre las problemáticas de género para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, sin violencias y con más igualdad de derechos. Desde 2013, miles de personas participan de la maratón que en la última edición reunió a más de 18.000 personas de la región.



Como todos los años, los maratonistas podrán participar en tres categorías:



10km competitiva



3km participativa



1km kids

La largada y la llegada tendrán epicentro en el Polideportivo La Torcaza, en tanto los recorridos de 10 y 3km contarán con puntos de hidratación y postas de salud, para acompañar a las y los participantes a lo largo del trayecto.

Cómo inscribirse

>> Quienes deseen participar ya pueden completar el formulario ingresando en el siguiente formulario: INSCRIPCIÓN MARATÓN 2026.



Al finalizar, se les asignará un código que deberán presentar, junto al DNI, formulario de inscripción completo y el deslinde firmado, al momento de retirar el kit de la carrera, del 4 al 6 de marzo, de 9 a 18 horas en el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848).



(+) Más información: Comunicate por teléfono al 4627-1234 o por mail a mujeres_mimaraton@miituzaingo.gob.ar