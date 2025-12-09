Ituzaingó: juraron los nuevos concejales y la oposición quedó partida en tres

La plaza San Martin en Ituzaingó Sur, fue escenario ayer por la tarde de la renovación de autoridades y la jura de los nuevos ediles electos. Con la presencia del intendente Pablo Descalzo y del exjefe comunal Alberto Descalzo en primera fila, el oficialismo no solo validó su triunfo electoral de octubre, sino que logró coronar a Juan Manuel Álvarez Luna como el nuevo presidente del Cuerpo, sucediendo a Pablo Piana.

Juan Álvarez Luna es el nuevo presidente del HCD

La jornada dejó una foto clara del mapa político que viene: un peronismo ordenado y con mayoría propia, frente a una oposición que, pese a haber crecido en las urnas, debutó dividida en tres bloques bien diferenciados.

El oficialismo: tropa propia y conducción

El bloque de Fuerza Patria (ahora mayoría) hizo valer su número. La elección de Álvarez Luna —quien encabezó la lista ganadora y hasta ayer se desempeñaba como Secretario de Gobierno— es una señal contundente: el Ejecutivo busca un perfil político fuerte para blindar la gestión legislativa. A este espacio de 12 concejales en total, se sumó Ana Vicenzo, quien hasta hoy formaba un monoblque.



Acompañando la conducción, se definieron las vicepresidencias con un gesto de apertura institucional pero con control político:



Vicepresidencia 1°: Quedó para Luciana Prats (PRO), fruto de las negociaciones con el sector "amarillo".



Vicepresidencia 2°: Fue para Silvia Castillo (Frente Renovador).



Secretario: Se designó al Dr. Alfredo Fernández.



Los concejales que juraron por el oficialismo y se suman a la bancada son: Valeria Susperreguy, Luciano Crudo, Florencia Viola y Carlos Acuña, además del propio Álvarez Luna.

La oposición dividida

La nota de color de la jornada —y el dato político más jugoso— fue la confirmación de la ruptura en el arco opositor. Lejos de conformar un interbloque sólido entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, las diferencias internas y los liderazgos personales derivaron en tres ventanillas opositoras:



1. El "PRO Oficial" (Bloque Propuesta Republicana): Presidido por Santiago Ratto, este espacio logró retener identidad propia. La sorpresa fue la incorporación de Lorena Lara. Aunque Lara ingresó en la lista de La Libertad Avanza (alianza electoral), su pertenencia política es del PRO, por lo que ayer formalizó su pase inmediato a esta bancada junto a Ratto y Luciana Prats. Este sector responde al ex concejal Gastón Di Castelnuovo



2. El Bloque de los Hermanos Lanaro: Tal como se especulaba en los pasillos, los hermanos Christian Lanaro (quien tiene mandato hasta 2027) y el recién asumido Walter Lanaro decidieron jugar solos. Conformaron un bloque aparte bajo el sello PRO, diferenciándose tanto de la conducción de Ratto como de los libertarios puros. Christian será el presidente de esta bancada de dos.



3. La Libertad Avanza (LLA): Finalmente, el bloque libertario quedó conformado por los referentes de Javier Milei en el distrito. Aquí se agruparon Hugo Equiza (quien encabezó la lista opositora), Agustina de la Iglesia y el concejal Juan "Kiko" Larralde, quien asumirá la jefatura de este bloque.



Con este panorama, el intendente Pablo Descalzo inicia la segunda mitad de su mandato con un escenario favorable. La fragmentación opositora en "lotes" (el PRO de Ratto, los Lanaro y los Libertarios) le permitirá al oficialismo negociar ordenanza por ordenanza con interlocutores distintos, diluyendo la posibilidad de un frente obstruccionista unificado.



El nuevo Concejo ya está en marcha y la primera prueba de fuego será el tratamiento del Presupuesto 2026, donde se verá si la oposición logra, aunque sea, coordinar una estrategia común o si las grietas de ayer se profundizarán en el recinto.